Prof.Dr. İlber Ortaylı’ya 'Yılın Tarihçisi' ödülü

Senim Tanay

Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanderneğin kurulduğu 2002 yılından beri Türk kültürünü¸ tarihini, edebiyatını, sanatını yaşatmaya çalıştığını söyledi. Prof.Dr. Mustafa Argunşah, derneğin bu yıl Prof.Dr. İlber Ortaylı’yıseçtiklerini açıkladı. Prof.Dr. Mustafa Argunşah, Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın cuma günü Kayseri’ye gelip "Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Kudüs" konulu konferans vereceğini, ardından da 7 yıldır geleneksel hale gelenni dağıtacaklarını söyledi.29 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konferans öncesi Faruk Yaman’ın "Kayseri Kartpostalları" sergisi açılacağını, Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın kitaplarını imzalayacağını belirten Prof.Dr. Mustafa Argunşah yılın ödüllerini şöyle açıkladı:Prof.Dr. İlber Ortaylı (tarihçi-yazar),Prof.Dr. Mehmet İnbaşı (tarihçi),Yavuz Selim Demirağ (gazeteci),Veli Altınkaya (gazeteci),Faruk Yaman (kamu yöneticisi ve koleksiyoncu)İlhan Çıtak (millî güreşçi)