Hürriyet'te yayınlanan yazısının bir bölümünü Mesut Özil'e ayıran Prof. Dr. İlber Ortaylı, şu sözleri dile getirdi:

"Alman milli takımının Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil hepimizin malumu, çok onurlu bir protestoyla takımının üniformasını çıkardı.

Konuşması fevkalade, nitelikli ve düzeyliydi.

Herhalde bu derecede efendice ve düzgün konuşan bir insanın Alman toplumuna uyum sorunu olduğunu belirten söylemlere tavuklar bile güler.

Maalesef Alman politikacılar ve özellikle Özil’in idari yönden en yüksek amiri olan Reinhard Grindel gibileri bu 'tavukları güldürecek' tutumu sergilediler."

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NELER YAŞANMIŞTI?

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.

29 yaşındaki futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinden dolayı kendisi ve bir diğer Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ı, seçim kampanyasına alet olmakla suçlayan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'i haksız davranmakla eleştirdi.



