Prof. Dr. Karatay: Kelle paça ye botoksa ihtiyacın kalmaz

'İHTİYACIN FAZLASI BEYNİ DE BOZAR'

'KELLE PAÇA BOL BOL YİYECEĞİZ'

'MEYVE SULARI ZARARLI'

'HER GÜN 30-40 ZEYTİN TÜKETİN'

Mehmet Nuri Turan

Tüketilen her türlü rafine un, şekerli ve şekersiz denilen içeceklerin vücuda girer girmez kan şekerini yükselttiğini ifade eden Karatay, şunları anlattı:"Vücut bu zehir dolaşıp da hücrelere ulaşmasın, kanser, alzaymır, enfaktüs olmayalım diye pankreastan hemen insülin salgılanıyor. İnsülin de kan şekerini hemen en tehlikeli yağ olan trigliseride çeviriyor. Trigliserid de hemen hemen dolaşımdan ayrılıyor çıkıyor kalçalara, memelere gıdığa, göbeğe gidiyor. Kilo alıyorum diye üzülüyorsunuz ya o depo edilen yağlar trigliseridlerdir. Tüm hastalıkların altında da bu vardır. Hiçbir zaman kolestrol değildir."Karatay, insan vücudunun büyük kısmının su, yağ, proteinden oluştuğunu, yüzde 1'lik kısmının karbonhidrattan oluştuğuna dikkat çekerek, "İnsanın 24 saatlik karbonhidrat ihtiyacı 5 gramdır. Yani bir kesme şeker. Bunun fazlası beyni de bozar, pankreası da bozar." dedi.Yağ, protein ve karbonhidrat olarak doğal ve dengeli beslenilmesi gerektiğine işaret eden Karatay, şöyle devam etti:"Doğal köy tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı doğal omega 3 yiyeceğiz. Protein olarak yağlı kuzu eti istediğiniz kadar yiyebilirsiniz.yiyebilirsiniz ama kebabın altındaki pideyi yemek yok.. Çiftlik balığı olmaz. Açık deniz balığı. Köy tavuğu, köy yumurtası. Tam yağlı peynir, tam yağlı yoğurt.bol bol yiyeceğiz. Ayak paça. En doğal ve en dengeli. Senelerce yasaklandı 'kolesterolü yükseltiyor' diye. Bunlar vücudun ihtiyacı olan, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan protein ihtiyacını karşılıyor. Şimdi gidipyaptırıyorlar. Kardeşim sen kelle paça ye ihtiyacın kalmaz. Kemik suyu. Et bulamıyorum param yetmiyor. Kardeşim kemik alınnu kaynatın bol bol için. Hepsinin içinde tüm mineraller var."Karatay, meyve sularının zararlı olduğunu savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Halkımızın ve çocuklarımızın alkolüdür meyve suyu. Şekerli, gazlı içecekler, şekerli, şekersiz gazlı içecekler çocuklarımızın gençlerimizin alkolüdür. Kutuya girmiş ya da taze meyve suları, mısır şurupları, ballar, pekmezler, kolalar, meyve suyu, fruktoz içerir. Fruktoz meyvelerdeki şekerin adı. Ürik asidi yükseltir. Çünkü şeker metabolizmasını bozduğu için ürik asit yükselir. Gut hastalığının sebebi fruktoz zehirlenmesidir. Kırmızı et değildir. Sebebi şekerdir. Şekerli meyve suları soğuk sıkım da olsa C vitamin kaynağı değildir gut nedenidir."Karatay, şekerin hücreye C vitamini girmesini engellediğini belirterek, "Bir kutu gazlı içecek, şekerli, şekersiz olsun içinde bir kere mısır şurubu şekeri var. Şeker hastalığı riskini yüzde 22 arttırıyor. Kalp krizini yüzde 30 arttırıyor." diye konuştu.Karatay, en sağlıklı meyvenin zeytin olduğuna dikkati çekerek, her gün 30-40 zeytin tüketilmesini önerdi.Sabah ve akşam birer fincan soğuk sıkım zeytinyağı içilmesini tavsiye eden Karatay, " Zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Ana sütünde ne varsa zeytinyağında o vardır. Doğanın biz yaşlılara ve büyüklere bahşettiği ana sütüdür. Ana sütünün zararlı olduğunu kimse söyleyebilir mi? Özellikle huzur evlerinde yaşlılarda kabızlığı önlemek için meyve suyu olarak kullanılmalıdır. Yetişkinlerin ana sütüdür." diye konuştu.AA