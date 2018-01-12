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Prof. Dr. Orhan Kural’a Cem Yılmaz Tepkisi

Profesör Doktor Orhan Kural, Cem Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Kural’a Bartın Platformu’ndan tepki geldi

Prof. Dr. Orhan Kural’a Cem Yılmaz Tepkisi
Cem Yılmaz'ın geçen günlerde vizyona giren 'Arif V 216' filminde çocuk ve gençleri tütün dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirdiğini öne süren Orhan Kural, suç duyurusu dilekçesinde, dosyanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini talep etmişti.


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Prof. Dr. Orhan Kural’a Bartın Platformu’ndan tepki geldi. “Hoca, milyonlarca ton zehirli gaz yayacak olan Amasra’daki termik santrali yapacak şirketle çalışıyor. Santralin tanıtımını da yapıyor. Cem Yılmaz’ın sigarasıyla uğraşacağına bunun hesabını versin.”

Profesör Doktor Orhan Kural Cem yılmaz’ın filmlerindeki sigara sahnelerine açtığı davalarla biliniyor.

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusuArif V 216 filmi hakkında suç duyurusu


PEK YAKINDA FİLMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPANMIŞTI 


Orhan KuralCem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı 'Pek Yakında' filminde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirdiği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında Yılmaz'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Cem Yılmaz, Orhan Kural’ın filmde iddia ettiği gibi herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmediğini belirterek, “Filmde bu konuda en küçük bir işaret bulunmamaktadır. Filmimde kesinlikle sigaranın reklam ve tanıtımını yapmadım. Görülen sigara sahneleri hayatın doğal akışına uygun bir şekilde resmedilmiştir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” demişti.

Savcılık, suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Cem Yılmaz hakkında takipsizlik kararı vermişti.

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