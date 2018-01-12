Prof. Dr. Orhan Kural’a Cem Yılmaz Tepkisi



"HESABINI VERSİN"

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu



PEK YAKINDA FİLMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPANMIŞTI

Arif V 216'ya Cem Yılmaz'dan yorum geldi

'Arif V 216' ilk 3 günde 18.5 milyon TL hasılat yaptı

Zafer Algöz, Özkan Uğur, Can Yılmaz: Cem Yılmaz röntgen filmi çekse oynarız

İdil Janet Demiray

'ın geçen günlerde vizyona giren 'filminde çocuk ve gençleri tütün dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirdiğini öne süren, suç duyurusu dilekçesinde, dosyanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini talep etmişti.Prof. Dr. Orhan Kural’a Bartın Platformu’ndan tepki geldi. “Hoca, milyonlarca ton zehirli gaz yayacak olan Amasra’daki termik santrali yapacak şirketle çalışıyor. Santralin tanıtımını da yapıyor. Cem Yılmaz’ın sigarasıyla uğraşacağına bunun hesabını versin.”Profesör Doktor Orhan Kural Cem yılmaz’ın filmlerindeki sigara sahnelerine açtığı davalarla biliniyor.’ın yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı 'Pek Yakında' filminde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirdiği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında Yılmaz'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmıştı.Cem Yılmaz, Orhan Kural’ın filmde iddia ettiği gibi herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmediğini belirterek, “Filmde bu konuda en küçük bir işaret bulunmamaktadır. Filmimde kesinlikle sigaranın reklam ve tanıtımını yapmadım. Görülen sigara sahneleri hayatın doğal akışına uygun bir şekilde resmedilmiştir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” demişti.Savcılık, suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Cem Yılmaz hakkında takipsizlik kararı vermişti.