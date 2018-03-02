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Profesör Celal Şengör’den Kanuni Sultan Süleyman’a ağır hakaret

Prof. Dr. Celal Şengör, 'Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır' dedi

02 Mart 2018, Cuma 11:10
Profesör Celal Şengör’den Kanuni Sultan Süleyman’a ağır hakaret
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celâl Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, ‘Osmanlı İmparatorluğu’na altın çağını yaşatan Padişah’ olarak bilinen ve Avrupalıların ‘Muhteşem Süleyman’ olarak adlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman’a (1. Süleyman) hakaret etti.


 

'PİRİ REİS FATİH ZAMANINDA OLSAYDI...'


Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Pîrî Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, "Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası; bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Pîrî Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Pîrî Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika’ya falan gitmiştik" dedi.
 

'CELAL HOCA'YI FAZLA KONUŞTURMAYALIM DA...' 


Bunun üzerine toplantının moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı ise, Şengör’ün konuşmasının ardından, "Tamam mı, yeter midir arkadaşlar? Celal Hoca’yı daha fazla konuşturmayalım da yarın internette hakkında olumsuz şeyler okumayalım" ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret eden Celal Şengör, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Fatih’in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, ’Ben Muhammed’in dediklerine inanmıyorum’ demiş. Bunu söyleyen Bayezid’in kendisi" şeklindeki sözleriyle de büyük tepki çekmişti.

İHA


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