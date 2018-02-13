PROFİ’den profesyonel, tutkulu ve disiplinli koltuk yıkama





Yıllarca Avrupa’da Bu işi Yaptık

Bitkisel Deterjan Kullanıyoruz

Tutku ile Çalışıyoruz

PROFİ: BURSA KOLTUK YIKAMANIN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Gözde Hatunoğlu

yetkilisi Recep Deringöz'da hem koltuk yıkama konusunda hem de yatak yıkama konusunda profesyonel ve disiplinli çalışmanın yanı sıra işlerini tutku ile yaptıklarının altını çizerek firma çatısı altında Avrupa Tecrübesi, Alman Disiplini ve Teknolojisi'ni toplayarak müşterileri memnun etmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini belirtti.Koltuk ve yatak yıkama işini Avrupa standartlarında o şehirlerde uzun yıllar boyunca icra ettik. Yaptığımız işin hakkını vermek için harcadığımız çalışmaların karşılığını Avrupa topraklarında kabul görerek fazlasıyla aldık. Sonra içimizde kabaran memleket sevdası ile kaliteli, disiplinli ve tatmin edici çalışmaları neden ülkemizde de yapmıyoruz diye kendimize sorduk.Ve şimdi yıllarca Avrupa'da edindiğimiz bilgi birikimini, üst düzey kalite ve hizmet anlayışını Bursa’da kendi vatandaşlarımıza vermeye başladık. Bursa'da koltuk yıkama, yatak yıkama hatta halı yıkama başta olmak üzere bu tür talepleri karşılamak adına ülkemizde açtığımız sayfaya tüm Bursalıları bekliyoruz.Biz Bursa'da koltuk yıkama ve yatak yıkama işlerinde 'Profi : Bursa Koltuk Yıkama' olarak hedef kitlemizin memnuniyetini en önemli unsur olarak görüyoruz. Yaptığımız işlerde bu yüzden hijyen konusuna çok önem veriyoruz. Bu yüzden Profi Koltuk Yıkama olarak bitkisel deterjanları tercih ediyoruz. Sağlık konusunun şakaya gelmeyeceğinin farkında olduğumuz için hem koltuk yıkama hem de yatak yıkama başta olmak üzere tüm çalışmalarımızda ortamda bulunacak küçük çocukların, gebe kadınların ve evcil hayvanların etkilenmemesi için bitkisel deterjan kullanıyoruz. İçerisinde hiçbir kimyasal barındırmayan deterjanlarımız ile hijyene verdiğimiz önemi, müşterimize verdiğimiz değeri göstermek istiyor ve onların memnun kalmaları için çalışıyoruz.Müşteri memnuniyetini baz alarak sektörde başarılar elde etmeyi amaçladığımız Profi Bursa Halı Yıkama firmamızda tüm personel olarak öncelikle yaptığı işi sevmez, tutkulu biçimde çalışmak prensibini göz ardı etmiyoruz. Koltuk yıkama ve yatak yıkama başta olmak üzere hedef kitlemiz ile kurduğumuz nitelikli ilişki sayesinde hem işimizin sonuna kadar arkasında durduğumuzu hissettiriyor hem de müşterilerin muhatap bulamama sıkıntısını ortadan kaldırıyoruz.İşin Ahlaki Boyutunu Göz Ardı EtmiyoruzProfi kelimesinin köken olarak Almancada profesyonel ve işin uzmanı anlamına geldiğini belirttikten sonra profesyonelliğin sadece somut değil soyut bazda da olduğunu ifade etmeliyim. Sevgi ve istekle yaptığımız işimizde durumun ahlaki boyutunu asla göz ardı etmeden ekibimizde karakterli ve ahlaklı kişileri barındırıyoruz.Koltuk ve yatak temizliği asla göz ardı edilmemelidir. Sektörel bazda yeni yeni gelişen koltuk yıkama ve yatak yıkama hizmetlerinin önemi ilerleyen süreçte daha net şekilde anlaşılacaktır. Çünkü devamlı haşır neşir olduğumuz koltuk, yatak gibi maddelerin elektro manyetiği sayesinde üzerine yapışan toz ve kir zerreleri gözle görülmese bile kişiyi sağlık açısında fazlasıyla negatif etkilemektedir. Çok temiz zannedilen koltuk ve yatakların aslında birer kir ve toz yuvası olduğu temizlik işlemi akabinde yıkama makinemizden çıkan suyun renginden belli oluyor.Bu minvalde gözü görmese de hijyen konusunda gönlü rahat etmeyen tüm kişileri sosyal medya hesaplarımızı ya da internet sitemizi ziyarete davet ediyor, bilgi almak için de numaralarımızdan bizlere ulaşmalarını ve Bursa: Profi Koltuk Yıkama'nın farkından yararlanmalarını talep ediyoruz. Kısaca Mükemmel sonuçlar için siz de hemen arayın!Zamana had safhada riayet ederek disiplinli ve profesyonel bir çalışma ile müşteri memnuniyetini asla göz ardı etmeden, müşteriyi mağdur etmeyerek muhatap bulmaları konusunda sıkıntı yaşatmamak.Bitkisel deterjan kullanımı ile kimyevi maddelerden uzak, doğa dostu ve sağlıklı bir hizmet sunmak.3 motorlu, vakum gücü yüksek, özel yapım ıslak yıkama makinesi ile çalışarak kaliteyi asla tesadüfe bırakmamak.Yıkama işleminden 5-6 saat sonra kuruma işleminin tamamlanması ile kışın yıkamalarda kuruma sorununa kökten çözüm bulmak.