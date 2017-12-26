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Protesto için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyor! Bolu'ya ulaştı

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek isteyen Nurettin Koç (35), İstanbul’dan Kudüs’e başlattığı yürüyüşünde Bolu’ya ulaştı. İstanbul - Kudüs arası mesafe haritada yaklaşık 1900 kilometre olarak görünüyor. Koç, 2 ayda Kudüs'e ulaşmayı planlıyor

26 Aralık 2017, Salı 16:29
Protesto için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyor! Bolu'ya ulaştı
Nurettin Koç, Kudüs’e yürüyerek gitmek için 17 Aralık'ta İstanbul’dan yola çıktı. İstanbul’da tekstil atölyesi işleten 3 çocuk babası Nurettin Koç Bolu’ya ulaştı. Bolu’daki soğuk havaya rağmen yürüyüşünü sürdüren Koç, hedefinin öncelikle Hatay’a ulaşmak olduğunu, daha sonra Kudüs’e devam etmeyi amaçladığını söyledi.


 

'KENDİ PAYIMA BU ZULME KARŞI BÖYLE BİR ŞEY YAPIYORUM'


Eksi 5 derecelik soğuk havada elinde Filistin bayrağı ve sırt çantasıyla yürüyüşünü sürdüren Nurettin Koç, "Kudüs’te, Filistin’de yıllardır bir zulüm yapılıyor. Bir insan olarak bu zulme karşı ne yapabilirim diye düşündükten sonra bunu yapabilirim dedim. Kendi payıma bu zulme karşı böyle bir şey yapmayı düşündüm. Ölen hiçbir insan benden değersiz değildir, ölen hiçbir çocuk da benim çocuklarımdan değersiz değildir. Ailemden yüzde yüz bir destek aldım diyemem ama eşim dua ediyor. Çocuklarımdan tabi ki olgun bir davranış bekleyemem. Duygusal olarak etkileniyorlar ama biraz daha alıştılar" dedi.


HAVA KARARDIĞINDA VATANDAŞLARIN EVİNDE KALIYOR


Nurettin Koç, hava karardığında çevreden kendisine destek olan vatandaşların evlerinde kaldığını, yalnızca gün aydınlıkken yürüdüğünü belirterek, "Sabah namazdan sonra kahvaltı yaparak yola çıkıyorum. Akşam gün batımında da yürüyüşümü sonlandırıyorum. Geceleri riskli olduğu için yürümüyorum. Yol üzerinde misafir edenler oluyor ve beni sabah aldıkları yere tekrar bırakıyorlar. Yürüyüş boyunca kesinlikle bir araca binmiyorum" diye konuştu.


Koç'un yürüyüş güzergahını oluşturan 1900 kilometrelik mavi rota üzerinde hiç durmadan ilerleyen bir otomobil, İstanbul - Kudüs arasındaki mesafeyi 22 saat 52 dakikada katediyor 
 

GÜNDE 25 -28 KM YÜRÜYEREK 2 AYDA KUDÜS'E ULAŞACAK


Koç, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Yürüyüşün 2 ay bulacağını düşünüyorum. Günde ortalama 25-28 kilometre yürüyorum" demişti.





Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)
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