Protesto için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyor! Bolu'ya ulaştı

'KENDİ PAYIMA BU ZULME KARŞI BÖYLE BİR ŞEY YAPIYORUM'



HAVA KARARDIĞINDA VATANDAŞLARIN EVİNDE KALIYOR

GÜNDE 25 -28 KM YÜRÜYEREK 2 AYDA KUDÜS'E ULAŞACAK

Yusuf Cevahir

Nurettin Koç, Kudüs’e yürüyerek gitmek için 17 Aralık'ta İstanbul’dan yola çıktı. İstanbul’da tekstil atölyesi işleten 3 çocuk babası Nurettin Koç Bolu’ya ulaştı. Bolu’daki soğuk havaya rağmen yürüyüşünü sürdüren Koç, hedefinin öncelikle Hatay’a ulaşmak olduğunu, daha sonra Kudüs’e devam etmeyi amaçladığını söyledi.Eksi 5 derecelik soğuk havada elinde Filistin bayrağı ve sırt çantasıyla yürüyüşünü sürdüren Nurettin Koç, "Kudüs’te, Filistin’de yıllardır bir zulüm yapılıyor. Bir insan olarak bu zulme karşı ne yapabilirim diye düşündükten sonra bunu yapabilirim dedim. Kendi payıma bu zulme karşı böyle bir şey yapmayı düşündüm. Ölen hiçbir insan benden değersiz değildir, ölen hiçbir çocuk da benim çocuklarımdan değersiz değildir. Ailemden yüzde yüz bir destek aldım diyemem ama eşim dua ediyor. Çocuklarımdan tabi ki olgun bir davranış bekleyemem. Duygusal olarak etkileniyorlar ama biraz daha alıştılar" dedi.Nurettin Koç, hava karardığında çevreden kendisine destek olan vatandaşların evlerinde kaldığını, yalnızca gün aydınlıkken yürüdüğünü belirterek, "Sabah namazdan sonra kahvaltı yaparak yola çıkıyorum. Akşam gün batımında da yürüyüşümü sonlandırıyorum. Geceleri riskli olduğu için yürümüyorum. Yol üzerinde misafir edenler oluyor ve beni sabah aldıkları yere tekrar bırakıyorlar. Yürüyüş boyunca kesinlikle bir araca binmiyorum" diye konuştu.Koç'un yürüyüş güzergahını oluşturan 1900 kilometrelik mavi rota üzerinde hiç durmadan ilerleyen bir otomobil, İstanbul - Kudüs arasındaki mesafeyi 22 saat 52 dakikada katediyorKoç, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Yürüyüşün 2 ay bulacağını düşünüyorum. Günde ortalama 25-28 kilometre yürüyorum" demişti.