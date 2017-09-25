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Province ne demek? ( Intagram'da yazılan province ne anlama geliyor?)

Province Instagram'da yeni başlayan ve sürekli yer bildirimlerinde gördüğümüz yeni bir akım. 'Province' akımı kullanıcılar tarafından giderek yayılıyor
 

17 Ocak 2018, Çarşamba 21:11
Province ne demek? ( Intagram'da yazılan province ne anlama geliyor?)

Peki sosyal medyanın bu yeni trendi 'province' ne anlama geliyor? 

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da başlayıp diğer sosyal medya platformlarına da sıçrayan 'province', kullanıcıların bulunduğu ildeki yer bildirimlerinin sonuna ekleniyor. 

İngilizce kelime olan 'Province' kelime anlamı olarak Türkçe karşılığı il, şehir, vilayet anlamına gelmektedir. 

SOSYAL MEDYADA PROVINCE YORUMLARI

- Instagram'da province akımını kim başlattıysa artık köyüne dönebilir. Bu gözler Bayburt Province gordu

- Instgramda province yer bildirimi yapmayanlar fav 

- Village kelimesinin anlamını villa diye bilen arkadaşlarım vardı. Province'li resimler paylaşıyorlar ... Bayır gülleri 

- Yeni şekil yapma sözcüğü olarak bkz. İzmir Province, İstanbul Province, Muş Province...  

- Evet olduğunuz şehrin sonuna province ekliyorsunuz ve çok cool oluyosunuz 

- Her yer Samsun Province olmuş burda. Tek amaç şekil yapmak net. 

- Ya şu province muhabbeti nedir? 

- İstanbul province, zırt province, zort province, zurt province.. Bu ne arkadaş, Türkçe'si çuvala mı girdi anlamıyorum ki 

- Province ne ya! Muş Amerika'ya bağlandı da bizim mi haberimiz yok? Sivas New York eyaletinin komşusu muydu yoksa? 

- Province yazınca yaşadığınız şehirler Milano'ya dönüsmüyo arkadaşlar. 

- Gezdim seni province province

- Konya sen çok güzel bir province'sın
 


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