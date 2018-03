PS Plus Mart oyunları belli oldu!

Adem Özdoğan

Bilindiği üzere, her ay PS Vita, PS3 ve PS4 sahipleri için bazı oyunları ücretsiz olarak yayınlıyor. Yalnızca PS Plus abonelerinin faydalandığı bu hizmetin, oyun severler açısından son derece avantajlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu sayede oyun severler abonelik ücreti için ödedikleri parayı, ücretsiz oyunlar vasıtasıyla kat ve kat şeklinde geri alıyorlar. Peki Sony bu ay hangi oyunları ücretsiz olarak yayınlayacak? İşteFakatiçin hayli iddialı bir söylemde bulunmak mümkün. Keza bu ay dağıtılacak oyunlar ciddi anlamda kaliteli yapımlar. Elbette biz olayın PS4 boyutuna odaklanıyoruz. Keza Türkiye’de PS3 ya da PS Vita üzerinden PS Plus aboneliğini devam ettirenlerin sayısı oldukça kısıtlıdır. Lafı daha fazla uzatmadan sizleriile başbaşa bırakalım. Şimdiden iyi oyunlar.Bloodborne (SIE)Bombing Busters (Sanuk Games)Claire: Extended Cut (Hailstorm Games)Mighty No. 9 (Deep Silver)Ratchet & Clank (SIE)Bonus DLC: Dungeon Defenders II PlayStation Plus Pack (13 Mart – 10 Nisan)Legend of Kay Anniversary (THQ Nordic)Mighty No. 9 (Deep Silver)Bombing Busters (Sanuk Games)Claire: Extended Cut (Hailstorm Games)