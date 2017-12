PS Plus Ocak oyunları sızdırıldı

Haber Merkezi

Peki gelelim asıl merak edilen soruya.içerisinde hangi yapımlar yer alıyor?Sızdırılan bilgilere göre PS4 kullanıcılar Ocak ayında Deus Ex: Mankind Divided, Batman The Telltale Series ve That’s You oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler. Tekrardan hatırlatalım. Bu şimdilik bir sızıntıdan ibaret. Fakat geçmişte bu husustaki tüm sızıntıların doğru çıktığını hatırlatmakta da fayda var.Oyunlara gelecek olursak, eğer rpg seven bir yapınız varsa,muhtemelen sizi memnun edecektir. Aksi takdirde bu oyunları pek de hoş karşılamayabilirsiniz.Açık konuşmak gerekirse, son bir kaç aydır ücretsiz olarak sunulanoyunlarında gözle görülür bir düşme var. Sanki Sony, bu işe eskisi kadar özen göstermiyormuş gibi görünüyor.