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PS Plus Ocak oyunları sızdırıldı

Hemen baştan belirtelim. PS Plus Ocak oyunları henüz kesinleşmiş değil. Zira Sony bu oyunları önümüzdeki günlerde açıklayacak. Fakat PS Plus oyunlarının önceden sızdırılmasına artık alıştık. Yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Zira PS Plus Ocak oyunları şimdiden sızdırılmış durumda

PS Plus Ocak oyunları sızdırıldı
Peki gelelim asıl merak edilen soruya. PS Plus Ocak oyunları içerisinde hangi yapımlar yer alıyor?

Sızdırılan bilgilere göre PS4 kullanıcılar Ocak ayında Deus Ex: Mankind Divided, Batman The Telltale Series ve That’s You oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler. Tekrardan hatırlatalım. Bu şimdilik bir sızıntıdan ibaret. Fakat geçmişte bu husustaki tüm sızıntıların doğru çıktığını hatırlatmakta da fayda var.

Oyunlara gelecek olursak, eğer rpg seven bir yapınız varsa, Ocak oyunları muhtemelen sizi memnun edecektir. Aksi takdirde bu oyunları pek de hoş karşılamayabilirsiniz.

Açık konuşmak gerekirse, son bir kaç aydır ücretsiz olarak sunulan PS Plus oyunlarında gözle görülür bir düşme var. Sanki Sony, bu işe eskisi kadar özen göstermiyormuş gibi görünüyor.

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