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PSG Real Madrid maçı şifresiz kanalda!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain (PSG), Santiago Bernabeu'da 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Real Madrid'i konuk edecek. Peki, PSG-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

PSG Real Madrid maçı şifresiz kanalda!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında PSG ile Real Madrid, çeyrek final için kozlarını paylaşacak.

İspanya Ligi La Liga'da Barcelona'nın gölgesinde kalan son şampiyon Real Madrid, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajını kullanıp Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmenin hesaplarını yaparken, Unai Emery yönetimindeki PSG, Neymar'ın yokluğunda dev rakibi karşısında sürpriz yapmaya çalışacak.
 

PSG-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?


6 Mart Salı günü Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olaran naklen yayınlanacak.
 

NEYMAR FORMA GİYEMEYECEK


Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Ligue 1 liderinin Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi.  En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı futbolcu, Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek. PSG Teknik Direktörü Unai Emery maçın ardından yaptığı açıklamada ilk bulguların burkulma yönünde olduğunu ve Neymar'ın Real Madrid'e karşı sahada olmasından umutlu olduklarını ifade etmişti.
 

PSG LİGİNDE RAKİPSİZ


Fransa Ligi'nde en yakın rakibi Monaco'ya 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan PSG, son 10 maçında tek mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı aldı. Ligde şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılan yıldızlar topluluğu, evinde oynayacağı Real Madrid'i eleyerek kupaları müzesine götürmek istiyor.
 

HEDEF KUPA


Şampiyonlar Ligi'ni 11 kez müzesine götüren son şampiyon Real Madrid'de İspanya Ligi La Liga'da işler yolunda gitmiyor. Ezeli rakibi Barcelona'dan 15 puan fark yiyerek 3. sırada bulunan eflatun-beyazlılar, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. İlk maçı 3-1 kazanan Zidane'ın öğrencileri ikinci maçta kendisine yetecek skoru alarak Şampiyonlar Ligi'nde 12. kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

İki takım arasında oynanan son 5 maç

Real Madrid 3 - 1 PSG
Real Madrid 1 - 3 PSG
Real Madrid 1 - 0 PSG
PSG 0 - 0 Real Madrid
PSG 0 - 1 Real Madrid


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