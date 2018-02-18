Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

PSG - Strasbourg (Maç özeti)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain sahasında Strasbourg'u 5-2 yendi

PSG - Strasbourg (Maç özeti)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında çarşamba günü Real Madrid'e 3-1 yenilen PSG, ligin 26'ncı hafta mücadelesinde Strasbourg'u konuk etti.

Maça hızlı başlayan Strasbourg, 6. dakikada Jean-Eudes Aholou'nun golüyle PSG karşısında 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan PSG, 10. dakikada Julian Draxler, 21. dakikada Brezilyalı yıldız Neymar ve 23. dakikada Angel Di Maria'nın ağları havalandırmasıyla ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. 


MONACO'YLA PUAN FARKINI 12'YE YÜKSELTTİ


Karşılaşmanın ikinci yarısına atak başlayan Strasbourg, 67. dakikada Stephane Bahoken'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2'ye getirdi. PSG'de sahneye çıkan Edinson Cavani, 73 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan 5-2 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran lider PSG, en yakın takipçisi Monaco ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti. Strasbourg ise 30 puanla 14. sırada kaldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş'tan TFF'ye Talisca itirazı

Beşiktaş'tan TFF'ye Talisca itirazı
Hakem Abdullah Yılmaz disipline sevk edildi

Hakem Abdullah Yılmaz disipline sevk edildi
Bayern Münih 3 puanı son dakikada kurtardı

Bayern Münih 3 puanı son dakikada kurtardı
Finalin adı: Anadolu Efes-TOFAŞ

Finalin adı: Anadolu Efes-TOFAŞ
TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan (Maç özeti)

TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan (Maç özeti)
Cengiz Ünder Roma'da durdurulamıyor!

Cengiz Ünder Roma'da durdurulamıyor!
Trabzonspor yeni başkanını seçti

Trabzonspor yeni başkanını seçti
Trabzon, Şehit Eren Bülbül için koşacak

Trabzon, Şehit Eren Bülbül için koşacak
Sivasspor - Osmanlıspor (Maç özeti)

Sivasspor - Osmanlıspor (Maç özeti)
Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)

Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)

Fenerbahçe'ye Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'ye Volkan Demirel şoku!