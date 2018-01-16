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Psikiyatri ve edebiyatı buluşturan söyleşi: Sırça Fanus mu, Depresyon mu?

Kent Sağlık Grubu "Sırça Fanus mu, Depresyon mu?" başlıklı söyleşide psikiyatri ve edebiyatı buluşturacak. Söyleşide depresyon ve etkileri ile yaratıcılık ve depresyon arasındaki ilişki örneklerle anlatılacak

16 Ocak 2018, Salı 12:34
Psikiyatri ve edebiyatı buluşturan söyleşi: Sırça Fanus mu, Depresyon mu?
Söyleşide Kent Sağlık Grubu Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Hancıoğlu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Nuray Önder bir araya gelecek. Uzm.Dr. Hancıoğlu, uzun süreli üzüntü ve ilgi kaybı duygusuna neden olan, mizaç bozukluğu olarak tanımlanan depresyon ve etkilerini anlatacak. Dr. Mehmet Hancıoğlu, konuşmasında depresyona yol açan faktörleri, bireysel ve toplumsal etkilerini, depresyon kişinin günlük yaşamına getirdiği zorluk ve olumsuzlukları  ele alacak.

Yrd.Doç. Dr. Nuray Önder ise "Sırça fanus içinde bir hayat: Sylvia Plath" başlıklı bir konuşma yapacak. Önder, depresyonun izlerini taşıyan eserleri ve sıra dışı hayatıyla Amerikan edebiyatının ünlü yazarı Sylvia Plath örneğiyle depresyon ve yaratıcılık ilişkisi üzerine konuşacak.

HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ OLACAK

İzmir Türk Amerikan Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek söyleşi, 18 Ocak 2018 Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak. Söyleşi Alsancak’taki dernek binasında halka açık ve ücretsiz olacak


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