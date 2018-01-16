Psikiyatri ve edebiyatı buluşturan söyleşi: Sırça Fanus mu, Depresyon mu?

HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ OLACAK

Senim Tanay

Söyleşide Kent Sağlık Grubu Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Hancıoğlu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Nuray Önder bir araya gelecek. Uzm.Dr. Hancıoğlu, uzun süreli üzüntü ve ilgi kaybı duygusuna neden olan, mizaç bozukluğu olarak tanımlanan depresyon ve etkilerini anlatacak. Dr. Mehmet Hancıoğlu, konuşmasında depresyona yol açan faktörleri, bireysel ve toplumsal etkilerini, depresyon kişinin günlük yaşamına getirdiği zorluk ve olumsuzlukları ele alacak.Yrd.Doç. Dr. Nuray Önder isebaşlıklı bir konuşma yapacak. Önder, depresyonun izlerini taşıyan eserleri ve sıra dışı hayatıyla Amerikan edebiyatının ünlü yazarı Sylvia Plath örneğiyle depresyon ve yaratıcılık ilişkisi üzerine konuşacak.İzmir Türk Amerikan Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek söyleşi, 18 Ocak 2018 Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak. Söyleşi Alsancak’taki dernek binasında halka açık ve ücretsiz olacak