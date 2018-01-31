Psikolojik tedavi SGK kapsamına alınacak mı?

TASLAKTA NELER YER ALIYOR?

Senim Tanay

veseansları sağlık sigortası kapsamına alınabilir. Bu düzenleme kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilmesi planlanan Ruh Sağlığı Yasa taslağında yer alıyor., yasa taslağı ile ilgilidedi.Cumhuriyet tarihinin psikolojik alandaki ilk yasal düzenlemesini, ruh sağlığı alanında otorite olan 9 önemli meslek kuruluşu ve dernek yürütüyor. Düzenlemeye, psikolog kökenli milletvekilleri de destek veriyor.Taslağa göre psikiyatrist ve psikolog seanslarının sağlık sigortası kapsamına alınmasını öngörüyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, ruh sağlığı hizmeti sunumuyla ilgili özel ya da sosyal sigorta mevzuatını düzenlemekle sorumlu kılınacak.Düzenlemede, çocukların ruhsal olarak sağlıklı bir ortamda büyüyüp büyümediklerinin kontrol edilmesi de yer alıyor.