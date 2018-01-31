Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

Psikolojik tedavi SGK kapsamına alınacak mı?

Ruh sağlığına yönelik yasa çalışmasında sona gelindi. Taslakta yer alan bir maddeye göre, psikiyatr ve psikolog seanslarının sağlık sigortası kapsamına alınması gündemde

31 Ocak 2018, Çarşamba 14:13
Psikolojik tedavi SGK kapsamına alınacak mı?
Psikiyatr ve psikolog seansları sağlık sigortası kapsamına alınabilir.  Bu düzenleme kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilmesi planlanan Ruh Sağlığı Yasa taslağında yer alıyor. 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yasa taslağı ile ilgili "Evet böyle bir çalışma var. Teknik ayrıntılarına girmeyeyim. SGK bu konuda bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki günlerde açıklanır" dedi. 

Cumhuriyet tarihinin psikolojik alandaki ilk yasal düzenlemesini, ruh sağlığı alanında otorite olan 9 önemli meslek kuruluşu ve dernek yürütüyor. Düzenlemeye, psikolog kökenli milletvekilleri de destek veriyor.

TASLAKTA NELER YER ALIYOR?

Taslağa göre psikiyatrist ve psikolog seanslarının sağlık sigortası kapsamına alınmasını öngörüyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, ruh sağlığı hizmeti sunumuyla ilgili özel ya da sosyal sigorta mevzuatını düzenlemekle sorumlu kılınacak.

Düzenlemede, çocukların ruhsal olarak sağlıklı bir ortamda büyüyüp büyümediklerinin kontrol edilmesi de yer alıyor.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Göğüs cerrahisinde 'uyanık ameliyat' dönemi

Göğüs cerrahisinde 'uyanık ameliyat' dönemi
Uykuyu kabusa çeviren 3 neden (Uyku apnesi nedir?)

Uykuyu kabusa çeviren 3 neden (Uyku apnesi nedir?)
Mavi Balina oyunu nedir, nasıl öldürüyor?

Mavi Balina oyunu nedir, nasıl öldürüyor?
Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?

Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?
İlaçlara zam öncesi karaborsa! Firmalar eczanelere ilaç vermiyor

İlaçlara zam öncesi karaborsa! Firmalar eczanelere ilaç vermiyor
Karaciğer kanserine bir damla kanla erken teşhis

Karaciğer kanserine bir damla kanla erken teşhis
D vitamini eksikliği baş ağrısı yapıyor (D vitamini içeren besinler)

D vitamini eksikliği baş ağrısı yapıyor (D vitamini içeren besinler)
Cinsel işlev bozuklukları tedavi edilebiliyor

Cinsel işlev bozuklukları tedavi edilebiliyor

Müzik terapisi kansere şifa oluyor

Müzik terapisi kansere şifa oluyor
Soğuk havada yüzünüz mü kızarıyor? Sebebi Gül hastalığı olabilir (Rozasea nedir?)

Soğuk havada yüzünüz mü kızarıyor? Sebebi Gül hastalığı olabilir (Rozasea nedir?)
KOAH'ta hastalığı ilerleyene 'tel tedavisi' (KOAH nasıl tedavi edilir?)

KOAH'ta hastalığı ilerleyene 'tel tedavisi' (KOAH nasıl tedavi edilir?)