PTT'de 250 kişilik kontenjan belirsizliği



ACİL İSTİHDAM İHTİYACINI GİDERMEYE YÖNELİK DÜZENLEME



BİN 750 KİŞİNİN İŞE ALIMLARI BAŞLADI



250 KİŞİLİK KADRO TARTIŞILIYOR

Adem Özdoğan

), 696 sayılı KHK sonrasında, şirkete nasıl personel alınacağını düzenleyen yönetmeliği yürürlüğe koydu. 696 sayılı KHK'da yapılan düzenleme uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümlerinin PTT'de istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaması yönünde düzenleme yapılmıştı. Ayrıca bir geçici madde düzenleme yapılarak, 1/1/2017 tarihinden sonra yapılan sınavlarda başarılı olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerinin geçerliliğinin devam etmesi kararlaştırılmıştı. Bu geçici madde, özellikle 2017/2 alımları yerleşen 1750 kişi kapsıyordu.29/12/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan yönetmeliğin geçici 3. maddesine göre Şirketin acil ve eksik istihdam ihtiyacını gidermeye yönelik olarak, bir defaya mahsus olmak ve 31 Ocak 2018 günü mesai saati sonuna kadar başvuruları kabul edilen 2000 kişi belirlenen usul ve esaslara bağlı kalınmadan postacı (dağıtıcı), gişe memuru, mühendis, avukat, mimar ve içmimar unvanlarında istihdam edilir şeklinde düzenleme yapıldı.Bu düzenlemeye göre 696 sayılı KHK uyarınca atmama işlemleri geçerli olan 1750 kişi geçici 3. maddeye kapsamında 31 Ocak'a kadar dilekçeleri alınarak iş alımları yapılmaya başlandı.Ancak PTT işe alacağı 250 kişi için bir ilana açmaması hem sosyal medyada hem de popüler sözlüklerde de bu konuyla ilgili sert tepkiler geliyor. Sosyal medyada ve sözlüklerdeki bazı vatandaşlar,gibi soruları PTT'ye yöneltiyor. PTT ise bu konuda bir açıklama yapmadı.