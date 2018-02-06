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PTT'den 'yerli ve milli WhatsApp' tanıtımı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni geliştirilen uygulama 'PttMessenger' hakkında açıklamalarda bulunmasının ardından kurumun sitesinde bir tanıtım yayınlandı

PTT'den 'yerli ve milli WhatsApp' tanıtımı
 PTT'nin internet sitesi üzerinden PttMessenger ile ilgili yapılan tanıtım şöyle:

"PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir."

Ancak uygulama için verilen erişim adresi http://messenger.ptt.gov.tr/ kullanılamıyor.


BEKİR BOZDAĞ PTT MESSENGER İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?


Bozdağ, dün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası PttMessenger'a ilişkin şunları söylemişti:

"Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır. Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak, daha sonra vatandaşların kullanımına açılacak. Herhangi bir veri, sunucuda depolanmadığı için bu verilere ulaşmak mümkün olmayacaktır. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla görüntülü Bakanlar Kurulu'nda konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı, Mehmetçiğimize ve komutanlarımıza başarı diledi. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Önemli bir değişim, önemli bir gelişme."


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