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PTT görevlisi kadına saldırı anı kamerada

Konya’da PTT şubesinde görevli kadın memura saldırmak isteyen kişi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

26 Aralık 2017, Salı 20:01
PTT görevlisi kadına saldırı anı kamerada
Olay, merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi.

İddiaya göre,şubede işlem için bekleyen aile ile kadın memur arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Çıkan tartışma kısa sürede sözlü kavgaya dönüştü. Bu sırada işlem için bekleyen kişi bankonun üzerinden hamle yaparak kadın memura saldırmak istedi.

SALDIRGANI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKARDI


Vatandaşlar tarafından saldırgan şubeden dışarı çıkarıldı. Bu sırada küçük bir çocuğun korkudan ağlaması dikkat çekti.
Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



 
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