PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) 5 bin personel alacak. Bu personellerin içinde Avukat, Mimar, Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita), PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Matbaacılık, Teknik Ressam, Metal İşleri, Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT’de Çalışan Firma Elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) yer alacak.

Sınav 12 Ağustos'ta gerçekleşecek, sınav giriş belgeleri ise yarın belli olacak.

PTT SINAV GİRİŞ BELGESİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleşecek olan sınav ile ilgili yapılan duyuruda "12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak olan PTT Personel Alımı Sınavı Giriş Belgeleri, 2 Ağustos 2018 Perşembe günü web sitemizden yayımlanacaktır.

Sınava katılacak olan adayların sınav başvurularına göre yerleştirmeleri yapılmıştır. Bu nedenle sınava giriş yerlerinde değişiklik yapılmayacaktır." denildi. Fakat açıklamada saate ilişkin detay verilmedi. Yarım tüm gün gözler Gazi Üniversitesinde olacak.

Sınava girişte adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getireceklerdir.

Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

SINAVIN GERÇEKLEŞECEĞİ İLLER VE SINAV SÜRESİ

PTT yazılı sınavı 12 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacaktır.

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacak.











