PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özel gün ve haftalarda çeşitli kampanyalar düzenleyen şirket, yaz aylarına özel bir fırsat sundu.

YÜZDE 25 İNDİRİM

Dün başlayan ve 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında bireysel göndericiler tarafından postaya verilecek APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine mevcut posta ve telgraf ücret tarifesi üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak. Söz konusu kampanya ile aile bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.