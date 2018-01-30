PUBG, Half Life 3 için etken olabilir

Kısa süre öncesine kadar CS:GO kendi kategorisinde kral statüsündeydi. Yüzbinlerce oyun severin oynadığı yapım, PUBG sonrasında ikinci plana düştü. CS:GO
oyuncularının büyük bir kısmı PUBG’ye geçiş yaptı. Valve’in para musluklarından birisinin ağzı kısılınca, firma farklı alternatifler üzerine yöneldi.
Geçtiğimiz gün Valve’in resmi sosyal medya hesaplarından “Biz hala oyun geliştiriyoruz
” tarzında enteresan bir açıklama yapıldı. Dahası kimse Valve yetkililerine “Şu an ne yapıyorsunuz?” gibisinden bir soru da yöneltmiş değildi.
Bu zamansız çıkış oyun dünyasındaki bazı kesimler tarafından Half Life 3
ya da HL 2 Episode 3’ün ayak sesleri olarak nitelendirildi.
Sonuç olarak Valve’in öyle ya da böyle Half Life 3’ü oyun severlerle buluşturacağını biliyoruz. Keza Gabe Newell’da yaptığı bir açıklamada Half Life 3
için olumlu demeçler vermişti. Hazır şu aralar CS:GO’da gözden düşmüşken, HL3’ün tam da sırası diyebiliriz.
Elbette söz konusu Valve
olduğunda yine de çok fazla umutlanmamak gerekiyor. Yine de bekleyip, göreceğiz.
Adem Özdoğan