PUBG, Half Life 3 için etken olabilir

Adem Özdoğan

Kısa süre öncesine kadar CS:GO kendi kategorisinde kral statüsündeydi. Yüzbinlerce oyun severin oynadığı yapım, PUBG sonrasında ikinci plana düştü.oyuncularının büyük bir kısmı PUBG’ye geçiş yaptı. Valve’in para musluklarından birisinin ağzı kısılınca, firma farklı alternatifler üzerine yöneldi.Geçtiğimiz gün Valve’in resmi sosyal medya hesaplarından “” tarzında enteresan bir açıklama yapıldı. Dahası kimse Valve yetkililerine “Şu an ne yapıyorsunuz?” gibisinden bir soru da yöneltmiş değildi.Bu zamansız çıkış oyun dünyasındaki bazı kesimler tarafındanya da HL 2 Episode 3’ün ayak sesleri olarak nitelendirildi.Sonuç olarak Valve’in öyle ya da böyle Half Life 3’ü oyun severlerle buluşturacağını biliyoruz. Keza Gabe Newell’da yaptığı bir açıklamadaiçin olumlu demeçler vermişti. Hazır şu aralar CS:GO’da gözden düşmüşken, HL3’ün tam da sırası diyebiliriz.Elbette söz konusuolduğunda yine de çok fazla umutlanmamak gerekiyor. Yine de bekleyip, göreceğiz.