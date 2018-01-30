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PUBG, Half Life 3 için etken olabilir

Oyun dünyasında yıllardır süren amansız bir bekleyiş var. Half Life 3. Valve tarafından geliştirilen serinin yeni oyununun ne zaman geleceği hala muamma. Malum, Valve’in Steam gibi bir platformu mevcut. Doğal olarak Valve bu platformdan adeta para basıyor. Steam’i bir kenara bırakacak olursak bir başka para ağacı CS:GO’yu da yabana atamayız

PUBG, Half Life 3 için etken olabilir
Kısa süre öncesine kadar CS:GO kendi kategorisinde kral statüsündeydi. Yüzbinlerce oyun severin oynadığı yapım, PUBG sonrasında ikinci plana düştü. CS:GO oyuncularının büyük bir kısmı PUBG’ye geçiş yaptı. Valve’in para musluklarından birisinin ağzı kısılınca, firma farklı alternatifler üzerine yöneldi.

Geçtiğimiz gün Valve’in resmi sosyal medya hesaplarından “Biz hala oyun geliştiriyoruz” tarzında enteresan bir açıklama yapıldı. Dahası kimse Valve yetkililerine “Şu an ne yapıyorsunuz?” gibisinden bir soru da yöneltmiş değildi.

Bu zamansız çıkış oyun dünyasındaki bazı kesimler tarafından Half Life 3 ya da HL 2 Episode 3’ün ayak sesleri olarak nitelendirildi.

Sonuç olarak Valve’in öyle ya da böyle Half Life 3’ü oyun severlerle buluşturacağını biliyoruz. Keza Gabe Newell’da yaptığı bir açıklamada Half Life 3 için olumlu demeçler vermişti. Hazır şu aralar CS:GO’da gözden düşmüşken, HL3’ün tam da sırası diyebiliriz.

Elbette söz konusu Valve olduğunda yine de çok fazla umutlanmamak gerekiyor. Yine de bekleyip, göreceğiz.
 

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