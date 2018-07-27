PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

PC ve Xbox One‘da yer alan PUBG, geçtiğimiz aylarda mobil platformlar olan iOS ve Android‘e de adım atmıştı. PUBG Mobile olarak uygulama mağazalarında yer alan oyun, bugün geniş çaplı bir güncelleme aldı.

Güncelleme ile sürüm 0.7.0‘a yükselen oyuna yeni silahların eklenmesinin yanından yeni oyun modları da eklendi.

Eğlence Modu – Savaş

– Yeni ve hızlı bir tür Eğlence modu.

Yeni Silah

– SLR Keskin Nişancı Tüfeği eklendi.

– Hafif El Tutamağı, Yarım El Tutamağı, Başparmak Tutamağı eklendi.

– Dikey El Tutamağı ve Açılı El Tutamağı parametreleri değiştirildi.

Başarımlar

– Birçok eğlenceli ve bir o kadar da zorlu, uzun soluklu hedefler eklendi. Bu hedeflere ulaşarak unvan ve giysi kazan.

Unvanlar

– Unvanlar eklendi. Oyuncular artık herhangi bir unvanı seçerek isimlerinin önüne ekleyebilirler.

Klanlar

– Oyuncular artık Klan oluşturabilir veya Klanlara katılabilirler. Böylece Klan hizmet nişanına, görevlerine ve Klan Dükkânına erişim sağlayabilirler.

Bölgeler

– Bölgesel sıralamalara göz atarak en iyinin kim olduğunu gör.

Birinci Şahıs Bakış Açısı

– Artık özel odalarda da destekleniyor.

Sohbet Sistemi

– Takım arayanlar için takım kanalı eklendi.

– Oyuncuların ilgilerini çeken konuları etiketler üzerinden bulabilecekleri bir topluluk sistemi oluşturuldu.

Yüklükler

– Artık oyuncular giysilerini Yüklüklerine koyabilecek ve savaş sırasında hızlıca giysilerini değiştirebilecekler.

Beğeni Özelliği

– Oyuncular artık maçların ardından birbirlerine BEĞENİ gönderebilecekler. Oyuncuların aldıkları BEĞENİ sayısı profil sayfalarında gösterilecek.

Yeni Animasyonlar

– Karakterlerin sonuçlar ekranında verdiği pozlar artık sergilenen performansa göre değişecek.

– Kadın karakterler için yeni “boşta” animasyonu eklendi.

Yeni Ana Menü Arayüzü

– Oyuncuların farklı modlara daha hızlı girebilmeleri için Ana Menü Arayüzü yeniden tasarlandı.

Yeni Dükkân Arayüzü

– Dükkân Arayüzü sadeleştirildi.

Toplu Sandık Alımı ve Toplu Parçalarına Ayırma

– Artık tüm sandıklar 10’ar paketler hâlinde satın alınabilecek.

– Artık envanterdeki gereksiz ögeler toplu hâlde parçalarına ayrılabilecek.

Sandık Kuponları

– Artık sandıklar, kupon parçalarının birleştirilmesiyle oluşturulacak kuponlarla açılabilecek.

Diğer

– Yeni araçlar, başlıklar, sırt çantası kaplamaları ve yeni karakter yüzleri eklendi.

Diğer İyileştirmeler

– Mesajlar artık anında okundu olarak işaretlenebilecek.

– Oyuncular artık sistem tarafından önerilen arkadaşları görebilecek.

– Paylaşma seçenekleri çeşitlendirildi.

– Oda kurucularının artık daha fazla oda parametresine erişimi olacak.

– Çok sayıda arkadaş eklenince oluşan veri hatasını gidermek adına arkadaş listesi iyileştirildi.

– İzleyici moduna silah bilgileri eklendi.

– Benzini azalmakta olan araçların depolarının anında doldurulabilmesi için “hemen doldur” butonu eklendi.

– Özel kontroller: Hızlı koşma butonu, toplama listesi

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