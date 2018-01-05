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PUBG’nin PlayStation 4 sürümü geliyor!

İlk olarak PC platformunda boy gösteren oyun, sonrasında ise Xbox One’da oyun severlerin karşısına çıkmıştı. Öyle görünüyor ki PUBG’nin bir sonraki durağı PS4 olacak

PUBG’nin PlayStation 4 sürümü geliyor!
Battle Royale tarzında bir yapım olan PUBG, oynanış dinamikleri ve rekabetçi özellikleri ile kısa sürede oyun severlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Özellikle CS GO oyuncularının yoğun ilgi gösterdiği PUBG, şimdi de PlayStation 4’te boy göstermeye hazırlanıyor.

Oyunun geliştirici stüdyosu Bluehole’un yetkili isimlerinden biri olan CH Kim, yapımın geleceği hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu. Kim, PUBG’nin PS4 için de çıkacağını müjdeledi. Bluehole’un yetkili ismi, PUBG’nin şimdiye kadar PS4 için yayınlanmamasını, Sony’nin bu konu hakkındaki katı kurallarına bağladı. Kim; “PS4 için bir oyun yayınlamak ciddi anlamda zor. Sony’nin oldukça katı kuralları var. Elbette bu gecikmedeki tek neden bu değil. Keza Microsoft ile yaptığımız anlaşmanın da bu gecikmeyle yakından ilgili olduğunu dile getirebiliriz.”

Sonuç olarak 2017’nin en hit yapımlarından biri olan PlayerUnknow’s Battlegrounds sonunda PS4 için de raflardaki yerini alacak. Yapım Xbox One için yayınlandıktan kısa bir süre sonra 1 milyonun üzerinde kopya satmayı başarmıştı. Muhtemelen aynı başarı PS4’te de karşımıza çıkacaktır. Zira PS4’te de oyunu merakla bekleyen ciddi bir kitle mevcut.
 

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