Pucca ismiyle günlüklerini kitap haline getiren ve çok sayıda okuyucusu olan Pınar Karagöz 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimler ile ilgili, ''Tek umudum kaldı, Pinochet olayı'' şeklinde bir tweet atmıştı.

Pinochet'in 'No' isimli filmde darbeyle ülkenin başına geçen bir general olduğunu söyleyen bazı takipçiler Pınar Karagöz'e tepki göstererek darbe çağrısı yaptığını iddia etti.

Tweetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Pınar Karagöz hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçundan soruşturma başlattı.

Avukatı Mahir Işıkay ve eşi Serhat Osman Karagöz’le bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Karagöz, Basın Suçları Savcılığı'na şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

'DARBEYİ DESTEKLEYECEK BİR İNSAN DEĞİLİM'

İfadesinde tweetin kendisine ait olduğunu söyleyen Pınar Karagöz, ''Ancak buradan gayri resmi seçim sonuçlarının belli olmaması sebebiyle bir darbe arzuladığım çıkarılmamalıdır'' dedi.

'No' filminde, referandum sürecinde medyanın başlangıçta Pinochet'in önde gittiğini anlattığını ancak nihai sonucun Pinochet'in aleyhine olduğunu anlatan Pınar Karagöz, ''Ben de her ne kadar başlangıçta seçimlerde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım'' dedi.

Darbeyi destekleyecek bir insan olmadığını söyleyen Pınar Karagöz, ''Darbenin desteklenmesi bugün hiçbir insan bakımından aka uygun bir durum değildir. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak Haklı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim'' dedi.

Pınar Karagöz ifadesinin ardından eşi ve avukatıyla adliyeden ayrıldı.

Kaynak: Hürriyet