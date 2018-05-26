Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

Pucca adıyla tanınan yazar ve sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık ve eşi Osman Karagöz boşanma kararı aldı. Pucca, boşanma kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

2017 YILINDA OĞULLARI OLMUŞTU

Selen ve Osman çiftinin 2017 yılında ismini Batı koydukları bir oğlu olmuştu.

Pucca sosyal medya hesabından evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurdu:

Öncelikle bunu buradan açıklamak dünya saçması onu bastan söylemek istiyorum. Osi ile evliliğimizin artık sonuna geldik. İnanılmaz direndim, yemin ederim çok uğraştım ama yok olmadı. Gerçekten olmadı... Bazen sevgi yetmiyor. Zaten çok uzun zamandır farkındasınızdır yalnızdım. Eminim çok eğlenceli bir baba, çok güzel bir ebeveyn, Batı’nın en yakin arkadaşı olacak. O konuda asla şüphem yok. Ama kari koca olarak ikimiz sınıfta kaldık maalesef... Benim de onun da çok hatalarımız oldu. Sizden tek ricam bu süreçte ne olur beni üzmeyin, zaten boru değil bitiyor her şey. İnsan evinden orta sehpayı bile atarken bin kez düşünüyor... Bin kez değil, milyon kez duşundum. Ve hepsinin sonu, ayrılığa vardı... En azından bana güzel şeyler söyleyin, güçlü kadın hikayeleri anlatın. Kendinizden örnek verin.. Çünkü bu karar benim ya da onun için değil; Batı için. Bazen olmuyor... Gerçekten olmuyor. Sonuna kadar asık ol, çabala, çırpın, yok! Onun için de ayni şekilde bu arada.. bunu buradan yazmak deli saçması ama osursam kitapta, blok yazısı olarak yazan bir insan olarak sanırım gerekli. Bu canavarı kendim yarattım, simdi sonucuna katlanmalıyım.



