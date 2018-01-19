PUGB oyunu yüzünden tutuklandılar!

Adem Özdoğan

Kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran’un başı hile yazılımları ile derde girmişti. Fakat öyle görünüyor ki yapımcı ekip bu konuda o kadar çabuk pes edeceğe benzemiyor.’un yayın hakları bazı ülkelerde farklı şirketler tarafından yönetilip, kollanıyor. Örneğin Çin’de bu görevi Tencent isminde bir kuruluş yürütüyor. Tencent, kısa süre önceüzerinden hile yazılımı geliştirip, satanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın akabinde Çinli kolluk kuvvetleri ile işbirliğine giden şirket, 120 kişinin yakalanarak tutuklanmasını sağladı.Tutuklananlar arasında, hile tarzındaki yazılımları kullananların değil, sadece bu yazılımları geliştirerek satanların olduğu belirtildi. Bu emsal niteliğindeki karar muhtemelen diğerda tedirgin etmiş olabilir.Öte yandan’nin korunmasında önemli bir etken olan anti hile şirketigeçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,’den 1.5 milyondan fazla hilecinin banlandığını açıklamıştı.Günümüz online oyunların hilecilerin önüne geçmek hayli zor. Hele ki bu tarz devasa oyuncu kitlesine sahip yapımlarda öyle ya da böyle birkaç çürük elmaya denk gelme ihtimaliniz hayli fazla. İşin kötü yanı aradan yıllar geçse de bu hilecilerin tam anlamıyla ortadan kaldırılamamış olması. Örneğin’da hala tonla hile yapan oyuncuya rastlamak mümkün.