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PUGB oyunu yüzünden tutuklandılar!

2017’de müthiş bir sıçramaya imza atan PUBG bir anda oyun gündeminin de odak noktası haline gelmişti. Haliyle bu kadar popülarite bazı sorunları da beraberinde getirdi

PUGB oyunu yüzünden tutuklandılar!
Kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran PlayerUnknown’s Battlegrounds’un başı hile yazılımları ile derde girmişti. Fakat öyle görünüyor ki yapımcı ekip bu konuda o kadar çabuk pes edeceğe benzemiyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds’un yayın hakları bazı ülkelerde farklı şirketler tarafından yönetilip, kollanıyor. Örneğin Çin’de bu görevi Tencent isminde bir kuruluş yürütüyor. Tencent, kısa süre önce PlayerUnknown’s Battlegrounds üzerinden hile yazılımı geliştirip, satanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın akabinde Çinli kolluk kuvvetleri ile işbirliğine giden şirket, 120 kişinin yakalanarak tutuklanmasını sağladı.

Tutuklananlar arasında, hile tarzındaki yazılımları kullananların değil, sadece bu yazılımları geliştirerek satanların olduğu belirtildi. Bu emsal niteliğindeki karar muhtemelen diğer hile yazılımcılarını da tedirgin etmiş olabilir.

Öte yandan PUBG’nin korunmasında önemli bir etken olan anti hile şirketi BattleEye geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, PUBG’den 1.5 milyondan fazla hilecinin banlandığını açıklamıştı.
Günümüz online oyunların hilecilerin önüne geçmek hayli zor. Hele ki bu tarz devasa oyuncu kitlesine sahip yapımlarda öyle ya da böyle birkaç çürük elmaya denk gelme ihtimaliniz hayli fazla. İşin kötü yanı aradan yıllar geçse de bu hilecilerin tam anlamıyla ortadan kaldırılamamış olması. Örneğin CS:GO’da hala tonla hile yapan oyuncuya rastlamak mümkün.


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