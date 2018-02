Puhu TV Fi Çi 9. bölüm yayınlandı! Duru sakatlandı

Yepyeni bir Fi macerası Serenay Sarıkaya ile başladı!

Büşra Kamış

İnternette izlenme rekorları kırane bir kala adeta nefesleri kesen sahnesiyle konuşulan Çi'nin 8. bölümündeile yaşadığı evi yakmış ve Manay'dan kaçma uğruna intihar girişiminde bulunmuştu. Bir taraftanda'nin Can Manay yüzünden geçirdiği trafik kazasında Egeli'nin aracı takla atmış ve herkes öldüğünü zannetmişti.nde Duru ve Can'ın sanıldığı gibi ölmediğini gördük. Özge Egeli'de yaşıyordu fakat bu kez işler Manay'ın planladığı gibi gitmedi.Çi'nin 9. bölüm ön izlemesi için yapmanız gereken tek şey aşağıda bulunan linki tıklamak olacak. Çi 9. bölüm bu akşam saat 21.00’de tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.Can Manay'dan kurtulma pahasına elinden gelen her şeyi yapan Duru, Can'la birlikte evin balkonundan atlamış ve yere çakılmışlardı. Daha sonra apar topar hastaneye kaldırılan Duru'nun sakat kaldığı ve bir daha eskisi gibi dans edemeyeceğini Can Manay'dan öğrendi.Trafik kazasından sağ kurtulan Özge Egeli, Can'ın işlediği cinayetlerinin kamera görüntüsünü polise teslim ediyor ve Can Manay cinayetten aranıyor öyle ki televizyonlarda bile bu haber yayınlanıyor.