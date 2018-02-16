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Puhu TV Fi Çi 9. bölüm yayınlandı! Duru sakatlandı

Puhu TV'nin en çok izlenen internet dizilerinden biri olan Fi Çi 9. bölüm bu akşam Puhu tv'de yayınlanacak. Dün akşam Çi 9. bölüm ön izleme fragmanı yayınlandı. 8. bölümde Duru ile Can Manay evlerinin balkonundan düşmüştü ve herkes öldü mü ölmedi mi diye merak ediyordu. 9. bölüm fragmanında yaşadıkları ama Duru'nun sakat kaldığı ortaya çıktı. İşte Çi 9. bölüm geniş özeti ve ayrıntıları
 

Puhu TV Fi Çi 9. bölüm yayınlandı! Duru sakatlandı
İnternette izlenme rekorları kıran Fi Çi 9. bölüm ön izleme puhu tv'de yayınlandı. Finale bir kala adeta nefesleri kesen sahnesiyle konuşulan Çi'nin 8. bölümünde Duru Can Manay ile yaşadığı evi yakmış ve Manay'dan kaçma uğruna intihar girişiminde bulunmuştu. Bir taraftanda Özge Egeli'nin Can Manay yüzünden geçirdiği trafik kazasında Egeli'nin aracı takla atmış ve herkes öldüğünü zannetmişti. çİ'nin 9. bölümünde Duru ve Can'ın sanıldığı gibi ölmediğini gördük. Özge Egeli'de yaşıyordu fakat bu kez işler Manay'ın planladığı gibi gitmedi. 

Çİ 9. BÖLÜM ÖN İZLEME

Çi'nin 9. bölüm ön izlemesi için yapmanız gereken tek şey aşağıda bulunan linki tıklamak olacak. Çi 9. bölüm bu akşam saat 21.00’de tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.



Çİ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

DURU SAKATLANDI

Can Manay'dan kurtulma pahasına elinden gelen her şeyi yapan Duru, Can'la birlikte evin balkonundan atlamış ve yere çakılmışlardı. Daha sonra apar topar hastaneye kaldırılan Duru'nun sakat kaldığı ve bir daha eskisi gibi dans edemeyeceğini Can Manay'dan öğrendi. 


ÖZGE CAN'I BİTİRİYOR

Trafik kazasından sağ kurtulan Özge Egeli, Can'ın işlediği cinayetlerinin kamera görüntüsünü polise teslim ediyor ve Can Manay cinayetten aranıyor öyle ki televizyonlarda bile bu haber yayınlanıyor. 


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