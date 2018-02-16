Puhu TV Fi Çi 9. bölüm yayınlandı! Duru sakatlandı

İnternette izlenme rekorları kıran Fi Çi 9. bölüm ön izleme puhu tv'de yayınlandı
. Final
e bir kala adeta nefesleri kesen sahnesiyle konuşulan Çi'nin 8. bölümünde Duru Can Manay
ile yaşadığı evi yakmış ve Manay'dan kaçma uğruna intihar girişiminde bulunmuştu. Bir taraftanda Özge Egeli
'nin Can Manay yüzünden geçirdiği trafik kazasında Egeli'nin aracı takla atmış ve herkes öldüğünü zannetmişti. çİ'nin 9. bölümü
nde Duru ve Can'ın sanıldığı gibi ölmediğini gördük. Özge Egeli'de yaşıyordu fakat bu kez işler Manay'ın planladığı gibi gitmedi.
Çİ 9. BÖLÜM ÖN İZLEME
Çi'nin 9. bölüm ön izlemesi için yapmanız gereken tek şey aşağıda bulunan linki tıklamak olacak. Çi 9. bölüm bu akşam saat 21.00’de tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.
Çİ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
DURU SAKATLANDI
Can Manay'dan kurtulma pahasına elinden gelen her şeyi yapan Duru, Can'la birlikte evin balkonundan atlamış ve yere çakılmışlardı. Daha sonra apar topar hastaneye kaldırılan Duru'nun sakat kaldığı ve bir daha eskisi gibi dans edemeyeceğini Can Manay'dan öğrendi.
ÖZGE CAN'I BİTİRİYOR
Trafik kazasından sağ kurtulan Özge Egeli, Can'ın işlediği cinayetlerinin kamera görüntüsünü polise teslim ediyor ve Can Manay cinayetten aranıyor öyle ki televizyonlarda bile bu haber yayınlanıyor.
Yepyeni bir Fi macerası Serenay Sarıkaya ile başladı!
Büşra Kamış