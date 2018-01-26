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Puma, Umut Eker ile birlikte Suede'in 50. yılını Hindistan'da kutluyor

Modern efsanelerin ilham kaynağı olmaya devam eden Suede 50. yaşını B-Boy özel koleksiyonu ile tüketicilere sundu

Puma, Umut Eker ile birlikte Suede'in 50. yılını Hindistan'da kutluyor
PUMA, zaman tanımayan tasarımı ile bir ikon haline gelen modeli Suede’in 50.yılı şerefine, sınırlı sayıda ve çok özel Suede tasarımlarını satışa sunuyor. Moda sahnesine ilk olarak 1968 yılında çıkan Suede, basketbol kortlarından sokaklara, seksenli yılların break dansçılarından günümüz moda tutkunlarına kadar her neslin ikonlarının tercihi olma özelliği taşıyor.

Stil Danışmanlığı yapan ve aynı zamanda kendine özgün tarzı ile dikkat çeken Umut Eker, bu özel koleksiyonu bitmek bilmeyen enerjisi, hareketliliği ve sokak kültürü ile ünlenen Hindistan’ın Delhi şehrinde gerçekleştirdiği çekim ile tanıttı. Umut Eker, çekimlerin yapıldığı dövme atölyesinde bu çılgın gezisinden bir hatıra olarak koluna yeni bir dövme yaptırdı.



Siyah, kırmızı takım ve sneaker ile beraber olmak üzere iki renkte gelen bu koleksiyon ile ister antrenman yap, istersen tarzınla fark yarat. 



 


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