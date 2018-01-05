Pürüzsüz bir cilt için...

Elif Bayram

Doğru bir fondötenin ise hem dokusuyla hem tonuyla cildinize uyum sağlaması gerekiyor.Düzgün görünümlü bir ten ve makyajda başarılı bir sonuç için fondöten seçimi çok önemlidir. Kullandığınız fondötenin yapısı ve rengi cildinizin tipine ve rengine uygun olmalıdır; cilt renginizden bir ton daha açık bir fondöten rengi seçmek akıllıca olacaktır. Kompakt fondöten dışında tüm fondötenleri sürerken parmak uçlarınızı kullanın.Elin ısısı fondötenin akıcılığını artırdığı için hem cilde yedirmek daha kolay olur hem de dayanıklılığı artar. En önemlisi daha doğal bir görünüm sağlar. Cildinize parmaklarınızla basınç uygulayarak ortadan kenarlara doğru tüm yüzünüze yayın. Boyun ve kulaklara doğru rengi iyice yedirin. Yüzde renk bütünlüğü sağlamak için göz kapaklarınızın üzerine ve gözün alt kısmına da sürün.Profesyonel bir sonuç istiyorsanız, nemli bir sünger ile yüzün dışına doğru fondötenin üzerinden geçin.