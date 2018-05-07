Putin, başbakan adayını açıkladı

Putin yemin etti, yeni dönemine resmen başladı

Can Hakman

'den yapılan açıklamaya göre, dördüncü dönemi için bugün yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanıgörevdeki başbakan'in ismini, yeni başbakan adayı olarak onay için parlamentonun alt kanadı'ya sundu.Medvedev'in adaylığının, Duma'da yarın düzenlenecek olağanüstü toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.'in daha önceki açıklamasında, Putin'in başbakan adayı olarak göstereceği kişinin parlamentodaki fraksiyonların liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını söylemişti.