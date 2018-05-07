Putin, başbakan adayını açıkladı

Yeni dönem devlet başkanlığına yemin ederek başlayan Rus lider Vladimir Putin, görevdeki başbakan Dmitriy Medvedev'i yeniden başbakan adayı olarak gösterdi.

07 Mayıs 2018, Pazartesi 14:52
Putin, başbakan adayını açıkladı
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, dördüncü dönemi için bugün yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Putin, görevdeki başbakan Medvedev'in ismini, yeni başbakan adayı olarak onay için parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu.

Medvedev'in adaylığının, Duma'da yarın düzenlenecek olağanüstü toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'in daha önceki açıklamasında, Putin'in başbakan adayı olarak göstereceği kişinin parlamentodaki fraksiyonların liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını söylemişti.

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