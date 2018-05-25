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Putin başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki dönemden fazla görev almayı planlamadığını belirtti

25 Mayıs 2018, Cuma 22:00
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Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında uluslararası haber ajanslarının yöneticileri ve baş editörleriyle görüştü.

Sputnik'in haberine göre, görüşmenin katılımcılarından biri, Putin'in politik geleceğini gündeme getirdi.

'İKİ DÖNEMDEN FAZLA OLMAZ'

Rus lider, her zaman Rusya Anayasası'na sıkı uyduğunu belirterek, "Anayasa'da net bir şekilde şu yazılı: artarda iki dönemden fazla olmaz. Şimdi ikinci dönemimdeyim. Hatırladığınız gibi, daha önce de iki dönem üst üste devlet başkanlığı görevini yaptım, sonra Anayasa'nın üçüncü kez seçilmeme izin vermediği için görevi bıraktım, bu kadar" dedi.

Putin, bu karala uymaya devam etme niyetinde olduğunun altını çizdi.

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