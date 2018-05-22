Putin, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Radev'in Soçi’deki görüşmesinde ikili ilişkilerin farklı yönleri ve karşılıklı ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi imkanları ele alındı.

Görüşme öncesinde Putin, yaptığı konuşmada, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığına ancak miktarın yeterli olmadığına dikkati çekti.

Radev ise ziyaretinin amacının iki ülke arasındaki uzun yıllar kesilen yüksek düzeyde diyaloğu yeniden sağlamak olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da hazır bulundu.

Bulgaristan, Rusya’dan doğrudan doğalgaz boru hattı kurulmasını veya TürkAkım’ın kendi topraklarına uzanmasını istiyor.