Putin'den canlı yayında seçim vaadi: Yeni füzelerle her yeri vurabiliriz



VLADİMİR PUTİN'İN SEÇİM VAATLERİ



AİHM'DEN ÇEKİLME İDDİASI

Can Hakman

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmada ülkesinin yeni füzelerini anlatarak dünyaya gözdağı verdi.Geliştirdikleri yeni füzenin dünyanın hemen hemen her bölgesine ulaşabileceğini belirten Putin, savunma sistemlerinin çaresiz kalmasının yüksek ihtimal olduğunu da öne sürdü.2000 yılında ülkede 42 milyon yoksul bulunduğunu belirten Putin, bugün 20 milyona kadar inen bu sayının daha da azalması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki altı yılda yoksulluğu yarı yarıya azaltma vaadinde bulundu.Rus lider Putin, "Dünyada medeniyetlerin değiştiği bir döneme tanık oluyoruz. Ayağa kalkıp bu değişimlerle yüzleşmeliyiz" dedi.703 gazetecinin takip ettiği yıllık konuşmayı, Rus medyası canlı yayınlarla aktarıyor. Putin'in 18 Mart'taki başkanlık seçimlerini kazanarak görevinde dördüncü döneme geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.Muhalif lider Alexei Navalny’nin seçimlerde yarışmasına izin verilmedi.Diğer yandan bir Rus haber ajansı, kaybedilen davalar üzerine Kremlin’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden çekilmeyi planladığını duyurdu.Putin, uluslararası mahkemeler tarafından alınan kararların Rusya Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz sayılmasını öngören yasayı 2015 sonunda onaylamıştı.