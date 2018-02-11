Putin’e ‘traktörcüye tecavüz’ fıkrası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen cuma günü Rusya Sanayici ve İşadamları Birliği’nin kongresine konuk olurken, ülkenin en zengin işadamlarından Vladimir Lisin’in anlattığı 'tecavüz' fıkrasına müdahil oldu.

Putin’e ‘traktörcüye tecavüz’ fıkrası!
Vladimir Lisin kürsüde işadamlarının sorunlarını ve memlekette işlerin nasıl halledildiğini anlatırken bir Sovyet fıkrası anlattı. Bir devlet başkanının bu tarz bir sohbetin içinde olması tüm dünyada şok etkisi yarattı. 

Fıkra özetle şöyle:

Kolhozun demircisi, acil çözülmesi gereken bir sorun varken sarhoş olup sızıyor. İş ortada kalıyor. Kolhoz yönetimi toplayıp sarhoş demirciyi cezalandırmaya karar veriyor. Birisi maaşından keselim diyor, öbürü dövelim diyor. En sonunda birisi “Tecavüz edelim” diye öneri getiriyor. Oturum başkanı, “Saçmalamayın, kolhozda sadece bir tek demirci var” diye itiraz edince bir başka el kalıyor, “O zaman traktör şoförüne tecavüz edelim” diyor. Başkanı şaşırıyor, “Traktörcünün ne alakası var şimdi?” diye itiraz edince adam açıklıyor: “E kolhozda demirci bir tane ama traktörcü iki tane!”
 

"SÜTÇÜNÜN KIZI..."


Herkes gibi fıkraya gülen Putin hemen atılıp Vladimir Lisin’e samimi bir üslupla “Valodi” diye seslendikten sonra ekledi: “Bari sütçünün kızı deseydin! Lafı nereye götürüyorsun?"


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