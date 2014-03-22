Putin hat-trick yapar mı?

MEHMET SÜMER



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Hüseyin Barack Obama…

Amerika Birleşik Devletleri’ne başkan seçildiğinde neredeyse tüm dünyada pozitif bir hava esti. Herkesin yeni Amerikan başkanından beklentileri büyüktü.

Hatırlayın Türkiye’de bile başkanlığı şerefine kurban kesen vatandaşlar, adına şarkı yazan türkücüler oldu.

Ancak “büyük beklentiler büyük hayal kırıklıkları yaratır” sözü bir kez daha doğrulandı Obama sayesinde.

Amerikan ekonomisi Obama döneminde tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadı. “Afganistan’dan asker çekeceğim” diyen Obama, ilk döneminde bölgedeki asker sayısını artırmak zorunda kaldı. Daha sonra Irak ve Afganistan’dan Amerikan askerlerini çekti ama ardında gerçek anlamda bir enkaz bıraktı.

Afganistan’da Taliban bugün neredeyse eskisinden daha güçlü bir konumda. Irak tam bir cehenneme döndü ve İran etkisi altında savrulup duruyor.

İsrail Filistin konusunda zaten pek bir şey yapması beklenmiyordu Obama’nın. O da kendisinden bekleneni karşıladı; pek birşey yapmadı.

Suriye’de kriz patlak verdiğinde “Esad gidecek” dedi. “Kimyasal silahlar kırmızı çizgimiz” diye konuştu.

Esad kaldı, üzerine bir de kimyasal silah kullandı. Obama olan biteni izledi adeta paralize oldu, dondu kaldı.

Böyle giderse Obama başkanlık görev süresini doldurduğunda Esad onu uğurlayan devlet başkanlarından biri olacak. Kendisine Şam’dan “yeni hayatınızda mutluluklar dilerim Esma’nın da Michelle’e selamı var” yazılı mesaj yollayacak.

Tam da Suriye’de bunlar olurken birden Putin sahneye çıktı. Suriye üzerindeki etkisini çok akıllı biçimde kullandı.

Esad’ı kimyasal silahların imhası ve uluslararası toplumla iş birliği yapma konusunda ikna etti.

Putin dünya gündeminde bir numaraya oturdu. Amerika'nın en önemli gazetesi The York Times dahi Putin’i yeni dünya lideri ilan etti.



Bu esnada Ukrayna karıştı. Halk, “Rusya etkisinden kurtulmak ve AB ile yakınlaşmak ve hatta AB üyesi olmak istiyoruz” diye sokaklara döküldü. Gözler Putin’e döndü. Yeni dünya lideri bu kriz konusunda ne yapacaktı, herkes onu bekliyordu.

Putin bu defa da öyle bir şey yaptı ki deyim yerindeyse tüm dünya için ters köşe oldu. Rusya, herkes gözünü Kiev’deki Euromeydan’a çevirmişken Kırım parlamentosu önünde toplanan bölgedeki Rusları gündeme getirdi.

“Bölgedeki vatandaşlarımın güvenliği benim birinci önceliğim” dedi. “Kırım da nereden çıktı şimdi?” diye herkes birbirine sorarken Kırım, Ukrayna’dan çıktı, Rusya’ya katıldı.

Suriye sorununu çözen Putin bu defa da ülkesine toprak kazandıran lider oldu. Hem de 21. yüzyılda hem de tek bir kurşun sıkmadan hem de bir gün bile savaşmadan…

Yeni dünya lideri, Rusya’nın da yeni çarı oldu adeta. Kırım’ı Rusya’ya bağlayacak anlaşmayı da Rus çarlarının zaferlerini ilan ettiği Kremlin Sarayı’nın Georgiyevski Salonu'nda yaptı.

Peki tüm bunlar olurken Obama ne yaptı. Tam 21, evet yanlış duymadınız 21 Rus vatandaşına Amerika’ya giriş yasağı koydu. Bu kişiler yasak kalkana kadar Amerika Birleşik Devletleri’ne gidemeyecekler. Ama burada hemen şunu hatırlatalım bu kişiler arasında Putin ve Rusya başbakanı Medvedev yok.

Obama karşısında Suriye ve Ukrayna ile birlikte durumu 2-0 yapan Putin hat-trick yapacak mı? Yaparsa üçüncü golü ne olacak bekleyip göreceğiz. Üçüncü gol eğer bir Rusya-Çin ortak yapımı olursa sadece Obama değil dünya bunun altından nasıl kalkar bilinmez…