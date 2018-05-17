Peskov, “Bugün Soçi’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme gerçekleşti. Esad, Soçi’ye çalışma ziyaretinde bulundu” diye açıkladı.

İki ülke lideri daha önce geçtiğimiz kasım ayında da Soçi’de bir araya gelmişti.

SURİYE'DEKİ DURUM ELE ALINDI

Peskov, iki ülke liderinin Suriye’deki terörle mücadeledeki son durumu değerlendirdiklerini aktardı.

Putin, Esad ile görüşmede, “Teröristler, Suriye’nin kilit önemdeki noktalarında silah bıraktı. Bu, Suriye’nin altyapısını eski hale getirme, teröristleri başkent Şam’dan uzaklaştırma, başkent yakınlarında faaliyetini neredeyse tamamen sonlandırma fırsatını yarattı” ifadelerini kullandı.

Rus lider, “Halihazırda, tüm bu askeri başarıların ardından elbette tam kapsamlı politik sürecin yeniden başlaması için ek koşullar oluşturulmuş oldu” dedi. (Sputnik)