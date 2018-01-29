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Putin ile Netanyahu Moskova’da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere bir araya geldi

Putin ile Netanyahu Moskova’da bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Moskova’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yury Uşakov, ikili liderin görüşmesinde Soçi’de yapılacak Suriye’nin Ulusal Diyalog Kongresi de dahil olmak üzere Suriye ile ilgili konuların tartışıldığını bildirdi.

'İRAN İSRAİL'İ YOK EDEMEYECEK!'


Uşakov, ayrıca Netanyahu’nun görüşmede, "İran İsrail’i yok edemeyecek. Bu cehennemden 75 yıl sonra hala bu tür ideolojilerin, yapılarının ve öncelikle bizi yok etmek istediğini söyleyen İran’ın herhangi bir kötü girişimi karşısında kendimizi ısrarla savunmaya hazırız. Hiçbiri başarılı olamayacak. Ne terörist rejimler ne de elçileri bunu başaramazlar" ifadelerine yer verdiğini belirtti.
 


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