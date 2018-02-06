Putin'in devlet başkanı seçiminde adaylığı onaylandı

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mart ayında düzenlenecek devlet başkanı seçimi için bağımsız adaylığını onayladı
 

Putin'in devlet başkanı seçiminde adaylığı onaylandı
Merkezi Seçim Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, topladığı 1,6 milyon imzayla seçimlerde aday olabilmek için gereken 300 bin imza koşulunu karşıladığı belirtildi.

Parlamentodaki partilerin adayları Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy ve Komünist Parti'nin adayı Pavel Grudinin’in ardından adaylığı kabul edilen üçüncü isim Putin oldu.

Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky, Büyüme Partisi lideri Boris Titov, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin ve ünlü televizyon sunucusu Kseniya Sobçak, adaylıklarının onaylanmasını bekleyen diğer isimler oldu.

Rusya’da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Putin’in seçimlerde oyların yüzde 67’sini kazanması beklenirken, en yakın rakipleri Grudinin ve Jirinovskiy'nin yüzde 6’şar oy alabilecekleri tahmin ediliyor.

AA


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