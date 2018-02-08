Putin’in rakipleri belli oldu

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerine katılacak adayların listesini açıkladı

Putin’in rakipleri belli oldu
Rusya Devlet Başkanı Putin’in 18 Mart’ta düzenlenecek başkanlık seçiminde yarışacağı rakipleri belli oldu. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, seçimlerde Rusya’nın mevcut Devlet Başkanı Putin ile 7 farklı partiden adayın yarışacağını açıkladı.

Seçimlerde yarışacak olan isimler ise şöyle:

Vladimir Putin, Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Rusya Komünist Partisi Genel Başkanı Pavel Gurudinin, Yabloko Partisi Başkanı Grigory Yavlinski, Büyüme Partisi lideri Boris Titov, Rusya Halk Konseyi Partisi Başkanı Sergey Baburin, Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak ve Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin.


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