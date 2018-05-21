Putin Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev telefonda görüştü. Liderler görüşme sırasında iki ülkenin siyasi, ticari, ekonomik ve diğer alanlardaki stratejik ortaklıklarının güçlendirilmesini ele aldı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ”Telefon görüşmesi Özbekistan tarafının isteği ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Nisan 2017'de Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya yaptığı devlet ziyaretinin sonuçları olarak yapılan anlaşmaların uygulanması süreci tartışıldı" cümleleri yer alıyor. Görüşmede liderlerin siyasi, ticari-ekonomik ve diğer alanlarda stratejik ortaklık ve iki ülkenin işbirliğini daha da güçlendirmek için karşılıklı ilgiyi artıracakları bildirildi.