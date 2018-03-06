Putin nasıl KGB ajanı oldu?

İdil Janet Demiray

Güneri Cıvaoğlu bugünkü 'Putin’den Tehdit' yazısında'in hayatını anlatan kitaptan alıntı yaptı.İşte o satırlar:Hayatını anlatan kitaplardan birkaç alıntı yansıtayım:"Putin 10-12 yaşındayken yaşıtlarına göre iri değil, hatta kısa bile denebilir. Ancak... Mahallenin daha büyük ve yapılı çocukları onun arkadaşlarına kabadayılık taslarken Putin hiç tırsmaz, tersine, bu ergenlerle yumruklaşırmış. Daha liseyi bitirmeden kafasına “casus” olmayı koymuş. Dehşetengiz KGB (istihbarat örgütü) binasının önüne bir yolunu bulup sızabilmiş, binadan çıkarak siyah limuzin makam aracına binmek üzere olan bir KGB yöneticisine “Ben de ajan olmak istiyorum, ne yapmalıyım” diye sormuş. KGB kodamanı, “St. Petersburg Hukuk Fakültesi’ni bitir, öyle gel” cevabını vermiş. Putin o fakülteyi bitirmiştir. Bu arada “Uzakdoğu dövüşlerinin” siyah kuşak seviyesinde ustalaşmıştır. “Casus olacak ya !” Dalıyor, her gün yüzüyor, kar kayağında da usta. Bütün bunları da seçmenin gözüne sergiliyor.Biliyor ki...Rus halkı