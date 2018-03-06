Putin nasıl KGB ajanı oldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatını anlatan kitapta 65 yaşındaki siyasetçinin nasıl KGB ajanı olduğuna da yer verildi

Putin nasıl KGB ajanı oldu?
Güneri Cıvaoğlu bugünkü 'Putin’den Tehdit' yazısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatını anlatan kitaptan alıntı yaptı.

İşte o satırlar:

Hayatını anlatan kitaplardan birkaç alıntı yansıtayım:

"Putin 10-12 yaşındayken yaşıtlarına göre iri değil, hatta kısa bile denebilir. Ancak... Mahallenin daha büyük ve yapılı çocukları onun arkadaşlarına kabadayılık taslarken Putin hiç tırsmaz, tersine, bu ergenlerle yumruklaşırmış. Daha liseyi bitirmeden kafasına “casus” olmayı koymuş. Dehşetengiz KGB (istihbarat örgütü) binasının önüne bir yolunu bulup sızabilmiş, binadan çıkarak siyah limuzin makam aracına binmek üzere olan bir KGB yöneticisine “Ben de ajan olmak istiyorum, ne yapmalıyım” diye sormuş. KGB kodamanı, “St. Petersburg Hukuk Fakültesi’ni bitir, öyle gel” cevabını vermiş. Putin o fakülteyi bitirmiştir. Bu arada “Uzakdoğu dövüşlerinin” siyah kuşak seviyesinde ustalaşmıştır. “Casus olacak ya !” Dalıyor, her gün yüzüyor, kar kayağında da usta. Bütün bunları da seçmenin gözüne sergiliyor.



Biliyor ki...

Rus halkı “demokrasi, adalet, insan hakları, hatta yoksulluğa düşmemek koşuluyla ekonomiyi geri planda değerlendiriyor. Genlerindeki büyük ve güçlü Rusya, dünya devi Rusya ve onun güçlü lideri genlerindeki tutku.”


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