Putin, Rusya ile Mısır arasındaki uçak seferlerini yeniden başlattı

KAHİRE'YE UÇAK SEFERİNİ KAPSAYAN TURLARIN SATIŞI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI

Nazlı Erdol

in imzaladığı kararnameye göre Rus havayolu şirketleri, Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçak seferleri düzenleyebilecek.Bu arada kararnameyle Rus tur operatörlerinin Kahire'ye uçak seferini kapsayan Mısır turları satması önündeki engel de kaldırıldı.ve, aralık ortasında 2 yıllık aradan sonra iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlamasını öngören anlaşmayı imzalamıştı.Anlaşma şimdilik sadece Moskova ve Kahire arasında düzenli seferlerin yeniden başlatılmasını öngörüyordu.seferleri, Mısır'ınkentinden havalanan Rus Metrojet Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından Kasım 2015'te askıya alınmıştı.Rusya tarafından 'terör saldırısı' olarak nitelenen olayda,tipi yolcu uçağındaki 224 kişi hayatını kaybetmişti.