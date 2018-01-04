Putin, Rusya ile Mısır arasındaki uçak seferlerini yeniden başlattı

Putin'
in imzaladığı kararnameye göre Rus havayolu şirketleri, Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçak seferleri düzenleyebilecek.
KAHİRE'YE UÇAK SEFERİNİ KAPSAYAN TURLARIN SATIŞI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI
Bu arada kararnameyle Rus tur operatörlerinin Kahire'ye uçak seferini kapsayan Mısır turları satması önündeki engel de kaldırıldı.
Rusya
ve Mısır
, aralık ortasında 2 yıllık aradan sonra iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlamasını öngören anlaşmayı imzalamıştı.
Anlaşma şimdilik sadece Moskova ve Kahire arasında düzenli seferlerin yeniden başlatılmasını öngörüyordu.
Uçak
seferleri, Mısır'ın Şarm el Şeyh
kentinden havalanan Rus Metrojet Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından Kasım 2015'te askıya alınmıştı.
Rusya tarafından 'terör saldırısı' olarak nitelenen olayda, Airbus A-321
tipi yolcu uçağındaki 224 kişi hayatını kaybetmişti.
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Nazlı Erdol