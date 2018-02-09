Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Suriye ve Ukrayna’yı görüştü

Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki durumu değerlendiren Putin ve Macron, görüşmede, Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog kongresinde varılan sonuçlar doğrultusunda Cenevre'de yürütülen görüşmelerin ilerletilmesine yönelik adımları değerlendirdi.

Suriye krizinin çözümünde Rusya ve Fransa arasındaki iş birliğinin arttırılmasının önemini vurgulayan iki liderin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'deki krizin siyasi yolla çözülmesi gerektiği konusunda hem fikir oldukları belirtildi.

Putin ve Macron görüşmede, Ukrayna'daki krizin çözümünde Minsk Anlaşması'nın tümüyle uygulanması için atılması gereken adımları da istişare etti.

AA


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