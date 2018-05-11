Putin ve Merkel telefonda görüştü

Nazlı Erdol

’den yapılan yazılı açıklamada, iki liderin yaptığı telefon görüşmesinde’nin’ın nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planı üzerinde sağlanan anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, görüşme esnasında uluslararası ve bölgesel güvenlik açısından anlaşmayı korumanın öneminin vurgulandığı ifade edildi.Ayrıcakrizi ve buna bağlı olarak Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) koruması altında Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ile ilgili de iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Normandiya Formatı’nda etkin bir çalışmanın sürdürülmesi hususunda anlaşıldığı aktarıldı.Ayrıca açıklamada, Merkel’inveile Almanya’nınşehrinde yapılan görüşme hakkında Putin’i bilgilendirdiği bildirildi.Görüşmede, Suriye meselesinin yanı sıra 18 Mayıs’ta Merkel’in Soçi’ye yapacağı ziyaretle ilgili hazırlıklarının da ele alındığı belirtildi.