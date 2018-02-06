Putin ve Ruhani telefonda Suriye'yi görüştü

Büşra Kamış

nden yapılan açıklamaya göre,'deki durumu değerlendirenvegörüşmede, Rusya, İran ve Türkiye arasında Astana sürecine dair yürütülen başarılı iş birliğine işaret etti.Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni de değerlendiren iki liderin, kongrede, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi çözüme yönelik kararlar alındığı konusunda hem fikir oldukları belirtildi.Putin ve Ruhani görüşmede, İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için varılan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına bağlılıklarını da teyit etti.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in telefonda görüştükleri belirtilerek, iki bakanın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin yanı sıra Kazakistan’da yapılacak “Beşinci Hazar Zirvesi”ne yönelik hazırlıkları ele aldıkları vurgulandı.