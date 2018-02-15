Putin ve Ürdün Kralı Abdullah Moskova’da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Moskova’da bir araya geldi

Putin ve Ürdün Kralı Abdullah Moskova’da görüştü
Putin, Kral Abdullah ile Kremlin Sarayı’ndaki görüşmesinde yaptığı konuşmada, Rusya ile Ürdün arasında ortak güven ve iş birliğinin artacağına inandığını söyledi.


'RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİMİZ DAHA DA DERİNLEŞTİ'


Rusya ile Ürdün arasındaki diplomatik ilişkilerin 55’inci yılına girdiğine işaret eden Putin, Ürdün Kralı ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdiklerini kaydetti.

Kral Abdullah ise Rusya’nın Suriye krizinin çözümünde üstlendiği rolün önemine değinerek, 'Suriye’nin güneyinde barışın sağlanması için yaratılan siyasi süreçte Rusya ile iş birliğimizi daha da derinleştirdik.' diye konuştu.  Açıklamaların ardından iki lider basına kapalı toplantıya geçti.

AA


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