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PYD'li teröristin günlüğü ele geçirildi

Zeytin Dalı harekâtında ele geçirilen 18 yaşındaki bir teröristin günlüğü, terör örgütü PYD’nin zalim yüzünü ortaya koydu

PYD'li teröristin günlüğü ele geçirildi
Zeytin Dalı harekâtıyla PYD-PKK’dan temizlenen bölgelerde teröristlere ait binlerce belge ve materyal ele geçirildi.

PYD/YPG-PKK’nın Afrin’de çocukları zorla ailelerinden kopararak silah altına aldığı, ele geçirilen belgelere de yansıdı. 10 ila 15 yaşları arasında çocukların kamplara alınarak silah eğitimleri verildiğini gösteren fotoğraflara ulaşıldı.

Örgütün zorla silah altına aldığı çocukların günlüklerinde ise terör örgütünün içinde bulunduğu durum gözler önüne serildi.

HAYATIM MAHVOLDU


Örgütün zorla silah altına aldığı Abdu Osman adlı çocuğa ait günlükte örgüte isyan ettiği görülüyor. Abdu Osman günlüğünden bir bölüm şöyle:

“18 yaşındayım, etrafımda neler olup bitiyor anlamıyorum. Neden geriye doğru gidiyorum gibi hissediyorum, anlamıyorum. Neden hayatım darmadağın oldu? Bana ne oldu ki? Hayatım mahvoldu. Ağlıyorum, bağırıyorum kalbimden. Ölüm benim için bir kurtuluş mudur bilmiyorum. Ben ölsem de bu sıkıntı asla bitmeyecek. Burada beni ne kimse anlıyor, ne de dinliyor. Benim büyük bir ailem vardı. Hayatım mahvoldu, şimdi çözüm ölüm değil de nedir? Evlenecektim onu da elimden aldılar. Hayatım çok kötü.”

Terör örgütünün silah altına aldığı kişilerin yüzde 10’unun, 18 yaş altı çocuklardan oluştuğu istihbarat raporlarına yansımıştı.

(Fevzi Kızılkoyun / Ankara)


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