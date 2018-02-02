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PYD'nin kaçacak deliği kalmadı

Suriye Afrin’e düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda dün Bülbül Beldesi PYD’li teröristlerden temizlendi

PYD'nin kaçacak deliği kalmadı
Burası ele geçirilen ilk belde oldu. 29 hedef de kontrol altına alındı. Ele geçirilen Castel Cündo Köyü’nde yerin 6 metre altında birbirine bağlanan tünel ağı ve sığınaklar bulundu.




50 metre uzunluğundaki terör tüneline elektrik tesisatı bile döşenmiş. Tünele, günlerce yetecek gıda maddesi stoklanmış.


TSK'DAN AÇIKLAMA


TSK'dan yapılan son açıklamaya göre, Afrin operasyonunda 811 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

TSK'dan flaş Afrin açıklaması: 21 terörist etkisiz hale getirildi (Zeytin Dalı Harekatı 13. gün)TSK'dan flaş Afrin açıklaması: 21 terörist etkisiz hale getirildi (Zeytin Dalı Harekatı 13. gün)
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