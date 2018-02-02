PYD'nin kaçacak deliği kalmadı



TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan flaş Afrin açıklaması: 21 terörist etkisiz hale getirildi (Zeytin Dalı Harekatı 13. gün)

Reyhanlı’ya roket atıldı

İdil Janet Demiray

Burası ele geçirilen ilk belde oldu. 29 hedef de kontrol altına alındı. Ele geçirilen Castel Cündo Köyü’nde yerin 6 metre altında birbirine bağlanan tünel ağı ve sığınaklar bulundu.50 metre uzunluğundaki terör tüneline elektrik tesisatı bile döşenmiş. Tünele, günlerce yetecek gıda maddesi stoklanmış.TSK'dan yapılan son açıklamaya göre, Afrin operasyonunda 811 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur." ifadelerine yer verildi.