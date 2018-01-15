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PYD/PKK Afrin'de sivillere saldırdı

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK, Azez ilçesindeki sivilleri hedef aldı.

PYD/PKK Afrin'de sivillere saldırdı
Suriye'de terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinden Azez'deki sivil yerleşimlere roket saldırısı düzenledi.

Terör örgütü dün gece yarısına doğru, Afrin'deki mevzilerinden Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu unsurlarının kontrolünde olan sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.


TSK'DAN TOP ATIŞI


Saldırının hemen ardından, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Fırat Kalkanı Harekatı alanı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine top atışı yaptı.

PYD/PKK, zaman zaman Afrin üzerinden Azez'deki yerleşim birimlerine saldırılar düzenliyor.


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