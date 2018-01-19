PYD/PKK, Afrin'de yine sivilleri vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede bulunan Bab ilçesini hedef alan saldırısında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

PYD/PKK, Afrin'de yine sivilleri vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Bab Sivil Savunma yetkilisi Ebu Selim, yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki Hikme Hastanesinin yaklaşık 150 metre yakınında sivillerin yaşadığı çadır kurulu alana bomba isabet ettiğini söyledi.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI


Selim, "Saat 19.30 sularında meydana gelen saldırıda, 10 yaşındaki bir çocuk yanarak can verdi. Aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye sevk edildi." dedi.

Bab ilçesinde güvenliği sağlayan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ebu İsmail de yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın Bab'ın 10 kilometre batısındaki Şeale bölgesinden top ya da roketle saldırdığını söyledi.

HASTANE BOMBALANMIŞTI


Terör örgütü, gece saat 01.00 sularında da Suriye-Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesinin hastane bölgesini hedef almıştı. Saldırıda psikiyatri hastanesinde tedavi gören kadın hastalardan 1'i ölmüş, 14'ü de yaralanmıştı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Oscar ödüllü Michael Douglas'a da cinsel taciz suçlaması

Oscar ödüllü Michael Douglas'a da cinsel taciz suçlaması
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması

Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
Trafik polisi kardan arabaya ceza kesti

Trafik polisi kardan arabaya ceza kesti
Meksika’da 6,5 büyüklüğünde deprem

Meksika’da 6,5 büyüklüğünde deprem
Fukuşima'nın 2 nolu reaktöründeki erimiş nükleer yakıta ulaşıldı

Fukuşima'nın 2 nolu reaktöründeki erimiş nükleer yakıta ulaşıldı
Almanya’dan Afrin açıklaması

Almanya’dan Afrin açıklaması
Nijerya’da Boko Haram saldırısı: 5 ölü

Nijerya’da Boko Haram saldırısı: 5 ölü
ABD'de kriz kapıda

ABD'de kriz kapıda
Son dakika: Afrin'deki Rus askerleri çekilmeye başladı

Son dakika: Afrin'deki Rus askerleri çekilmeye başladı
Son dakika... Özgür Suriye Ordusu Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Afrin'e doğru ilerliyor

Son dakika... Özgür Suriye Ordusu Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Afrin'e doğru ilerliyor
İngiliz kadına Türk mankenin fotoğrafını kendisinin fotoğrafı gibi gönderdi

İngiliz kadına Türk mankenin fotoğrafını kendisinin fotoğrafı gibi gönderdi