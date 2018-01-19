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PYD/PKK Afrin'den Türkiye sınırındaki Azez'e saldırdı

Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesinde iki hastaneye top ateşi açtı. Saldırıda 12 kişi yaralandı. DHA'nın iddiasına göre saldırının ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) PYD mevzilerini ağır silahlarla ateş altına aldı

PYD/PKK Afrin'den Türkiye sınırındaki Azez'e saldırdı
PYD/PKK, Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan psikiyatri hastanesi ile kadın doğum hastanesini, 01.00 sularında top ateşine tuttu.


4'Ü AĞIR 12 YARALI


Psikiyatri hastanesi yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 12 akıl hastasının yaralandığını belirtti. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, yaklaşık 200 kişinin psikiyatri tedavisi gördüğü binada ağır hasar meydana geldi. Terör örgütü eş zamanlı olarak, Azez’deki kadın doğum hastanesini hedef aldı.

SALDIRILAR ARTTI


Afrin’den ateşlenen top mermileri hastanenin yakınına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Azez'deki güvenlik yetkilileri terör örgütünün son aylarda Afrin’den Azez’deki sivillere yönelik havan ve topçu saldırılarının arttığına dikkati çekti.


DHA: ÖSO PYD'Yİ ATEŞ ALTINA ALDI


DHA'nın haberine göre saldırı sonrası sınır hattında bulunan ÖSO güçleri de PYD mevzilerini ağır silahlarla ateş altına aldı.


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